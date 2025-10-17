영등포구, 24일 ‘어린이집 한마당 축제’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보육·놀이·안전 3개 테마로 운영

서울 영등포구(구청장 최호권)는 이달 24일 영등포공원에서 ‘2025년 어린이집 한마당 축제’를 개최한다. 축제에는 관내 영유아 가족과 보육 교직원 등 2000여명이 참여할 예정으로, 보육·놀이·안전 세 가지 테마로 꾸며진 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

지난해 개최된 어린이집 한마당 축제 현장 모습. 영등포구 제공.

AD

행사장에는 바다생물 부채 만들기, 입체 액자 만들기, 세계 전통의상 체험 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 창의체험 부스가 마련된다. 또 영등포경찰서와 소방서가 함께 참여해 안전시설물을 활용한 실전형 안전훈련 활동을 진행한다.

푸른 잔디 마당에서는 야외형 놀이공간인 ‘여기저기 서울형 키즈카페’가 운영된다. 두더지게임, 레고·빅블럭, 키즈라이더 등 다양한 놀이시설이 무료로 개방되며, 아이들이 자유롭게 참여할 수 있다. 이와 함께 영등포구 어린이집연합회가 주관하는 플리마켓도 열릴 예정이며, 판매 수익금은 전액 기부된다.





AD

최호권 영등포구청장은 “보육주간을 맞아 아이들이 부모님과 함께 즐기며 배울 수 있는 축제를 마련했다”며 “아이들이 다양한 체험과 놀이 속에서 즐겁게 배우고, 새로운 경험을 쌓을 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>