"퇴사 후 자료 유출"…모바일게임 '블루 아카이브' 개발진 송치

넥슨게임즈의 모바일 게임 '블루 아카이브' 제작에 참여한 개발진을 주축으로 꾸려진 국내 게임사 디나미스원 관계자들이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 산업기술안보수사대는 부정경쟁방지법 위반 등의 혐의를 받는 디나미스원 박병림 대표 및 관계자들을 불구속 송치했다고 17일 밝혔다.

이들은 창업 전 넥슨게임즈에서 개발 중이던 미공개 신작 게임의 애셋(개발 자료)를 무단으로 반출한 혐의를 받는다.

박 대표는 넥슨게임즈에서 글로벌 인기 게임 '블루 아카이브' PD를 맡았으며, 지난해 4월 시나리오 디렉터·아트 디렉터 등 핵심 개발진과 함께 퇴사해 디나미스원을 설립했다.

디나미스원은 지난해 9월 첫 게임으로 '프로젝트 KV'를 공개했으나, 게임 분위기나 캐릭터 디자인 등이 '블루 아카이브'와 유사하다는 표절 논란이 일었다.





경찰은 올해 2월 디나미스원 사옥을 압수수색하고 개발 관련 자료를 확보해 박 대표와 그 관계자를 입건했다.





