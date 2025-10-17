메드팩토, 미 SITC서 '백토서팁' 골육종 임상 추가 결과 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혁신신약 개발 기업 메드팩토는 다음달 7일부터 9일까지 미국 메릴랜드에서 열리는 '면역항암학회 연례학술대회(SITC 2025)'에서 면역항암제 후보물질 '백토서팁(Vactosertib)'의 골육종 임상 1상 중간 결과를 발표한다고 17일 밝혔다.

SITC에서 메드팩토의 '백토서팁' 골육종 임상 1상 결과는 '최신초록(LBA, Late Breaking Abstract)' 트랙에서 채택됐다. LBA는 일반 초록에 비해 더욱 엄격한 심사를 거치게 되며, 최신의 임상 데이터를 기반으로 혁신적인 성과를 인정받아야 선정되는 것으로 알려져 있다.

메드팩토 관계자는 "이번 SITC에서의 LBA 채택은 백토서팁의 임상적 가치와 상용화 가능성을 국제적으로 인정받은 결과"라며 "임상 초기보다 더 향상된 중간 데이터를 추가 공개할 것"이라고 말했다.

메드팩토는 현재 성인 및 청소년 골육종 환자를 대상으로 한국과 미국에서 임상을 진행하고 있다. 지난 6월 재발성·불응성 골육종 환자에게서 '백토서팁' 단독 투여만으로 35% 이상의 부분관해(PR)율을 기록했다고 초기 데이터를 공개했다.

메드팩토는 SITC에 앞서 다음달 3일 오스트리아 비엔나에서 열리는 유럽 최대 바이오 파트너링 행사인 '바이오 유럽(BIO Europe Fall 2025)'에도 참가한다.

우정원 메드팩토 사장과 김새롬 미국법인장 등이 직접 참석해 글로벌 제약사들과 파트너링을 통해 '백토서팁의' 기술이전 가능성을 타진할 계획이다.





AD

골육종은 뼈와 연골에 발생하는 희귀 악성 종양이다. 화학항암제 조합을 표준치료법으로 사용하고 있으나 치료 효과와 생존율 개선에 한계가 있다. 의료계에서는 새로운 치료제가 개발되면 전 세계적으로 시장이 많이 증가할 것으로 전망하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>