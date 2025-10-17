풀리오, 영화 '주토피아 2'와 성수 팝업스토어 '풀리오시티' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 10월 17일(금)부터 26일(일)까지 성수 LECT서 체험형 팝업스토어 운영

- 주토피아 포토부스·콜라보 굿즈·럭키드로우 등 풍성한 현장 이벤트 마련

AD

프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오(PULIO)가 10월 17일부터 26일까지 성수 LECT에서 영화 '주토피아 2'와 함께하는 특별 팝업스토어 '풀리오시티'를 운영한다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.

이번 팝업은 '주디와 닉의 새로운 수사, 잘 풀리오!'라는 콘셉트로, 피로에 잠식된 풀리오 시티를 배경으로 방문객이 직접 미션을 수행하며 즐길 수 있는 체험형 공간으로 꾸며졌다.

현장에서는 주토피아 포토부스, 한정판 굿즈 증정, 최대 60% 현장 할인, 럭키드로우 이벤트, 제품 체험 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 또한 팝업 기간 중 진행되는 '피로의 꽃 찾기' 게릴라 이벤트 참여 고객에게는 특별 제작된 미니 파우치와 랜덤 참을 증정한다.

풀리오 관계자는 "브랜드와 영화의 세계관이 결합된 이번 성수 팝업은 고객에게 즐거움과 힐링을 동시에 전하는 특별한 경험이 될 것"이라며, "많은 분들이 성수에서 풀리오와 '주토피아 2'가 선사하는 특별한 여정을 직접 체험해 보시길 기대한다"고 전했다.





AD

한편, 디즈니 영화 '주토피아 2'는 오는 11월 26일 국내 개봉 예정이다. 다시 돌아온 '주토피아' 최고의 콤비 '주디'와 '닉'이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 '게리'를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 수사 어드벤처를 그리며 전 세계 관객들에게 특별한 즐거움을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>