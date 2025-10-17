현대약품 마이녹셀, '뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트' 체험단 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모발·두피 동시 케어 트리트먼트 체험

현대약품이 탈모 케어 브랜드 마이녹셀의 신제품 '뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트'의 체험단을 모집한다고 17일 밝혔다.

마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트. 현대약품

이번 체험단 모집은 가을 환절기에 맞춰 두피와 모발을 동시에 케어할 수 있는 트리트먼트를 직접 경험하고, 제품의 우수성을 보다 널리 알리기 위해 기획됐다.

체험단 신청은 오는 23일까지 현대약품 통합몰에서 가능하다. 통합몰 회원가입 후 이벤트 페이지에 접속해 댓글을 남기면 신청이 완료되며, 총 10명의 체험단이 선발될 예정이다.

이번 체험 제품인 '마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트'는 두피까지 사용할 수 있는 트리트먼트다. 손상된 모발은 물론 약해진 두피 밸런스까지 함께 관리할 수 있는 것이 특징이다. 일반 트리트먼트와 달리 탈모 증상 완화 기능성을 인정받아 두피, 모발을 동시에 케어하고 싶은 소비자들의 트렌드에 부합한다.

해당 제품에는 두피 케어에 도움을 주는 마이녹셀만의 특허 성분 '마이녹셀 콤플렉스'와 모발 탄력과 외부손상으로부터 큐티클을 개선하는데 도움을 주는 프리미엄 몽골산 캐시미어모를 이용한 케라틴 성분이 함유됐다.

인체적용시험에서도 사용 직후 모발 단백질 결합력 1809% 개선, 사용 4주 후에는 탈락 모발수 53% 개선, 모발 큐티클 23% 개선, 모발 엉킴 39% 개선 등의 효능이 입증되기도 했다.





현대약품 관계자는 "마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트는 기능적 효능은 물론, 부드러운 사용감과 세련된 향으로 소비자 만족도가 높아 최근 뷰티 매거진 얼루어에서 '2025 베스트 오브 뷰티 에디터스 픽'에도 선정되기도 했다"며 "계절 변화로 인한 모발 고민이 늘어나는 시기에 많은 분이 손상된 모발과 두피를 동시에 관리할 수 있는 새로운 케어 루틴을 경험하시길 바란다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

