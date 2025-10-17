대우건설, 투르크 1兆 공장 착공…정원주 "현지 협력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙아시아 대형 프로젝트 시동

정 회장, 6차례 현지 방문 결실

정원주 대우건설 회장이 지난 15일 투르크메니스탄 투르크메나밧에서 열린 '미네랄 비료 플랜트' 기공식에서 축사를 하고 있다. 대우건설

대우건설이 투르크메니스탄에서 1조원 규모의 '미네랄 비료 플랜트' 공사를 본격 착공했다. 지난 5월 본계약을 체결한 사업으로, 중앙아시아 시장 진출의 실질적인 첫 단계다.

대우건설은 지난 15일 투르크메니스탄 제2의 도시 투르크메나밧에서 미네랄 비료 플랜트 기공식을 열었다고 17일 밝혔다. 행사에는 세르다르 베르디무하메도프 대통령, 안나맘메도브 건설·전력·생산담당 부총리 등 정부 인사와 정원주 대우건설 회장을 비롯한 양측 주요 관계자가 참석했다.

이 프로젝트는 총 7억8400만달러(약 1조810억원) 규모로, 연간 인산비료 35만t과 황산암모늄 10만t을 생산하는 설비 및 부대시설을 짓는 사업이다. 공사 기간은 37개월로, 완공 시 투르크메니스탄 농업 생산성과 식량 자급률 제고에 기여할 전망이다.

정 회장은 "이번 기공식은 투르크메니스탄의 풍요로운 미래와 지속 가능한 발전을 향한 새로운 출발점"이라며 "가스화학 산업과 농업 발전을 이끌 핵심 프로젝트인 만큼 현지와의 긴밀한 협력을 통해 최고의 품질로 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

정원주 대우건설 회장이 지난 14일 투르크메니스탄 수도 아슈하바트에서 구르반굴리 베르디무하메도프 국가최고지도자를 만나 악수하고 있다. 대우건설

정 회장은 전날 수도 아슈하바트에서 구르반굴리 베르디무하메도프 국가최고지도자 겸 인민이사회 의장을 예방하고 대우건설의 석유화학·인프라 사업 계획을 설명했다. 그는 2023년 10월 아슈하바트 지사를 설립한 뒤 지금까지 여섯 차례 현지를 찾아 사업 기반을 다져왔다.





투르크메니스탄은 천연가스 부존량 세계 4위 국가로, 최근 에너지 중심 산업에서 화학·비료 산업으로 전환하고 있다. 이번 사업은 그 전략의 핵심 프로젝트로, 대우건설이 해당 국가의 산업 전환 과정에 처음으로 참여하게 됐다.

지난 15일 투르크메니스탄 투르크메나밧에서 열린 '미네랄 비료 플랜트' 기공식에 참석한 정원주 대우건설 회장과 임직원들. 대우건설





