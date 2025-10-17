"항공기 정비 사전 예측" 대한항공, 에어버스와 예지정비 협력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 16일 첨단 예지정비 솔루션 도입 계약 체결

대한항공이 에어버스의 데이터 기반 첨단 예지정비 솔루션을 도입하며 항공기의 안전성과 지속가능성을 높인다.

대한항공은 16일(현지시간) 런던에서 열린 2025 MRO 유럽에서 에어버스의 데이터 기반 첨단 예지정비 솔루션 '스카이와이즈 플리트 퍼포먼스 플러스(S.FP+)' 도입 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

대한항공은 16일(현지시간) 런던에서 에어버스의 데이터 기반 첨단 예지정비 솔루션 도입 계약을 체결했다. 사진은 오종훈 대한항공 예지정비팀장(왼쪽)과 파브리스 비욤 에어버스 디지털 서비스 성장·혁신 책임자가 기념 촬영을 하는 모습. 대한항공 제공

에어버스 스카이와이즈는 100여개의 항공사와 9000대 이상의 항공기 운영과 관련된 대규모 데이터 플랫폼이다. 에어버스는 이 플랫폼에 센서, 유지 보수 시스템, 항공 스케줄, 승객 예약 시스템 등을 통합해 부품 결함을 사전 예측한다. 동시에 공급망 관리를 최적화해 항공기 대기 등에 따른 비용 절감과 생산성을 높인다.

이번에 대한항공이 도입하는 에어버스의 솔루션은 지난해 2월 도입한 버전보다 한단계 업그레이드된 버전이다. 에어버스 스카이와이즈 코어 플랫폼의 최신 기술과 디지털 얼라이언스 기술을 접목해 더욱 개선된 기능을 제공한다.

새로운 솔루션은 사후 대응보다는 예측에 중점을 둔다. 항공기의 잠재적인 결함 및 부품 고장을 미리 감지해 알린다. 이전 버전보다 항공기 가용성, 운항 신뢰성 등 전반적인 항공기 성능을 극대화하도록 설계됐다. 이를 통해 항공기 운항 불가 상태를 현저히 줄여 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

대한항공이 적용하는 기종은 △A321neo △A330 △A350 △A380 등이다. 통합 항공사 출범 이후엔 아시아나항공이 보유한 에어버스 기단에도 적용할 예정이다.





오종훈 대한항공 예지정비팀장은 "이번 협력으로 항공기 결함을 사전에 예방하고 운항 효율을 높이겠다"며 "통합 대한항공 출범을 앞두고 기단 확대가 예상되는 만큼 정비 체계와 운용 효율화에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

