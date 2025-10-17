드림에이지 "첫 대형작 '아키텍트' 높은 완성도로 성과 낼 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드림에이지·아쿠아트리 하반기 기대작

'아키텍트' 22일 PC·모바일 정식 출시

MMORPG 경쟁 속 '완성도·재미' 자신

"고품질 그래픽·무과금 유저도 즐겁게"

"다중접속역할수행게임(MMORPG) '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'(이하 아키텍트)은 양사가 함께 성장의 방향성을 증명하는 프로젝트다. 장기적으로 '할 것이 많고 오래 즐길 수 있는 게임'이라는 평가를 꾸준히 쌓아가겠다."

정우용 드림에이지 대표는 지난 15일 서울 중구 젠지GGX에서 열린 신작 '아키텍트' 미디어 시연회에서 "게임업계 전반의 활기를 되찾는 흐름 속에서 '아키텍트'만의 개성과 방향성을 분명히 보여줄 것"이라며 이같이 말했다.

지난 15일 서울 중구 젠지GGX에서 열린 신작 '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'(이하 아키텍트) 미디어 시연회에서 김민규 드림에이지 사업실장(왼쪽부터), 박범진 아쿠아트리 대표, 정우용 드림에이지 대표가 질의응답을 하고 있다. 노경조 기자

'아키텍트'는 드림에이지와 아쿠아트리가 올해 하반기 최대 야심작으로 준비한 트리플A(블록버스터급) MMORPG다. 오는 22일 PC·모바일 버전을 정식 출시한다. 지난해 '지스타'에서 공개 후 1년여 만이다.

언리얼 엔진 5 기반의 생동감 넘치는 그래픽과 빼어난 외형의 캐릭터 커스터마이징, 단일 채널의 광활한 심리스 월드를 구현한 것이 특징이다. 장르 핵심인 경쟁 요소뿐만 아니라 협동·도전 콘텐츠, 비행·수영·등반 등 특수 이동이 가능한 탐험 콘텐츠를 경험할 수 있다.

개발사인 아쿠아트리의 박범진 대표는 "MMORPG 장르가 가진 진입장벽과 호흡 때문에 어려움을 겪고 있는 이용자들을 위해 콘텐츠를 세심하게 채우려 노력했다"며 "이용자 눈높이와 트렌드에 맞춰 새로운 장르를 융합하는 시도를 지속했다"고 강조했다.

특히 "심리스 월드와 원 채널, 논 타깃 전투, 다양한 탐험 요소, 오픈월드형 게임 등의 키워드를 아쿠아트리 창업 전부터 노트에 적어뒀다"며 "개발 과정에서 이런 방향성을 흔들림 없이 유지하고, 팀 전체가 공감대 속에 완성도를 높여왔다"고 말했다.

이어 "콘텐츠들이 이용자에게 피로감을 주는 '숙제'처럼 여겨지지 않도록 애썼다"며 "도전 관문이나 환영 금고에도 끝이 있다"고 덧붙였다. 테스트 당시 숙제를 더 달라는 요청이 있을 정도였다고 한다.

현재는 그래픽 품질을 유지하면서 성능을 안정화하기 위한 '최적화' 작업에 집중하고 있다고 했다. 박 대표는 "모바일 화면의 그래픽 품질이 PC보다는 조금 낮아지는데, 내부 테스트 결과 플레이 완성도와 몰입감은 유지되는 것으로 확인했다"며 "다양한 유저층에서 굉장히 오랫동안 함께 플레이할 수 있는 게임이 됐으면 한다"고 말했다.

김민규 드림에이지 사업실장이 지난 15일 서울 중구 젠지GGX에서 열린 신작 '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'(이하 아키텍트) 미디어 시연회에서 캐릭터 커스터마이징에 대해 설명하고 있다. 노경조 기자

수익모델(BM)은 이용자 친화적으로 구성했다고 설명했다. 김민규 드림에이지 사업실장은 "확률형 아이템은 코스튬(외형)과 팬텀 웨폰 등 2종이다. 날개는 게임 내 플레이를 통해서만 획득할 수 있고, 탈것 역시 게임을 꾸준히 즐기면 좋은 등급을 얻을 수 있다"며 "최근 출시된 MMORPG들보다 훨씬 완화된 구조로 설계해 과금에 대한 부담 없이 성장과 수집의 재미를 느낄 수 있게 했다"고 설명했다.

시장에서는 '아키텍트'의 흥행 여부를 예의주시하고 있다. 드림에이지가 설립 4년 만에 서비스하는 첫 대형 프로젝트로 3년 연속 적자에서 벗어나는 분수령이 될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 사전예약 반응은 시작 2주 만에 100만명을 돌파하는 등 긍정적이라는 평가다.





경쟁작은 엔씨소프트의 대표 지식재산권(IP) 후속작인 '아이온2', 카카오게임즈가 서비스하는 '크로노 오디세이' 등이다. 김 실장은 "시장 상황이 쉽지 않은 건 사실이지만, 경쟁작이나 시기와 관계없이 아키텍트의 완성도와 재미에는 자신이 있다"며 "충분히 한국 시장에서 성공할 수 있다고 믿고 있다”고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

