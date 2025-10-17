파두, 美 'OCP 글로벌 서밋' 참가…AI 데이터센터용 SSD 비전 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이터센터 전문기업 파두(FADU)가 미국에서 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화한 미래형 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 비전을 제시했다.

데이터센터 전문기업 파두(FADU)가 현지시간 13일부터 16일까지 4일간 미국 캘리포니아 산호세컨벤션센터에서 열린 '오픈 컴퓨트 프로젝트 글로벌 서밋 2025(OCP 글로벌 서밋)'에 참가했다고 17일 밝혔다.

OCP 글로벌 서밋은 세계 최대 규모의 개방형 데이터센터 기술 커뮤니티인 '오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP)'가 주최하는 연례 행사다. 메타(Meta), 마이크로소프트(MS), 구글(Google) 등 빅테크 수요기업들과 AMD, 엔비디아 등 공급업체들이 데이터센터 정보기술(IT) 인프라 구축에 대한 다양한 기술력과 비전을 공유하는 자리다. 특히 최근의 AI 데이터센터에 대한 높은 관심으로 사상 최대 규모로 열린 이번 행사에서 파두는 단독 부스를 운영하면서 파트너 업체들과의 협력 결과물들을 중심으로 SSD에서의 기술력을 선보였다.

우선 메타가 데이터센터용 초고집적 스토리지 서버로 설계한 차세대 모듈형 서버 플랫폼인 '요세미티(Yosemite)V5'와 파두가 설계한 차세대 SSD 표준 'E2' SSD를 함께 전시했다. 차세대 고밀도 고효율 스토리지 아키텍처의 예시를 통해 글로벌 빅테크 생태계에서의 존재감을 확인시켜줬다고 파두는 설명했다.

개방형 데이터센터 기술 커뮤니티 ‘오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP)’가 주최하는 'OCP Global Summit 2025'에서 관람객들이 파두 전시부스를 둘러보고 있다. 파두.

또 대만 SSD 업체인 에이데이터(ADATA) 및 서버 업체인 기가컴퓨팅(Giga Computing)과 파두 컨트롤러 기반 SSD와 데이터센터 서버 시스템을 공동으로 선보였다. 에이데이터의 플래그십 SSD 브랜드인 '트러스타(TRUSTA) T7P5 PCIe 5.0 SSD'는 기가컴퓨팅 플랫폼에서 검증된 높은 성능과 탁월한 전력 효율성을 달성했다. 파두는 이들과의 협력을 통해 최근 AI서버 시장을 주도하고 있는 대만 AI생태계에서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

SSD에 있어서도 새롭게 개발된 최신 기능의 데모프로그램을 통해 SSD의 운영 가시성과 전력 효율 그리고 예측 가능한 응답성을 사용자들이 직접 확인할 수 있도록 선보였다. 예를 들어 셀프 파워 모니터링은 메타가 제안한 차세대 SSD 표준 기술 중 하나로서 SSD가 스스로 평균 전력, 누적 소모량, 전력 사용 패턴(히스토그램) 등 다양한 정보를 높은 정확도로 기록하고 이상 징후를 감지하면 즉시 알림을 제공하는 기능을 포함한다.

이를 통해 서버를 운용할 때 별도의 전력 측정 장비를 설계할 필요가 줄어들고 SSD 개별 장치의 실제 전력 소모에 맞춰 하드웨어를 최적화할 수 있다. 결과적으로 기업은 설비투자(CapEx) 부담을 낮추고 운영비용(OpEx) 측면에서도 장치 이상을 조기에 발견해 빠르게 대응할 수 있어 전체 TCO(총 소유 비용) 절감 효과를 기대할 수 있어 전력 공급 한계가 현실로 다가온 AI 데이터센터를 위한 새로운 표준으로 채택되었다.

행사 마지막날인 16일(현지시간)에는 파두 미국 법인의 영백(Young Paik) 사업 개발 부사장이 'PCIe Gen6 SSD 시뮬레이션을 통한 미래 예측 결과'라는 주제로 발표를 진행했다. ▲PCIe 세대 전환에 따른 데이터센터 인프라 변화 예측 ▲Gen6 SSD의 예상 성능과 이를 구동하는 시스템 레벨 기술 포인트를 제시해 데이터센터 시스템의 미래 방향성을 공유했다.





이지효 파두 대표는 "이번 OCP 글로벌 서밋은 AI데이터센터가 미래사회의 가장 중요한 인프라스트럭쳐로 핵심이 될 것이라는 것을 확인하는 자리였다"며 "특히 최근 메모리와 SSD에 대한 공급부족으로 관심이 크게 높아지는 상황에서 파두는 메타(Meta)와 같은 글로벌 빅테크 및 에이데이터(ADATA)와 같은 글로벌 파트너사들과의 협력을 통해 AI데이터센터 생태계에서 입지를 확인할 수 있었다" 말했다. 이어 "앞으로 지속적인 혁신을 통해 데이터센터의 미래를 이끌어 나가는 핵심기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

