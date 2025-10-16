고성군, 강북청년창업마루 청년 워케이션 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평화 경제 거점 도시 강원 고성군(군수 함명준)은 서울 강북구 소재 강북청년창업마루 청년들이 참여하는 '청년 로컬 콘텐츠 전문가 발굴프로그램'을 지난 15일부터 11월 11일까지 고성 전역에서 진행한다.

고성군청 전경. 고성군 제공

이번 프로그램은 강북지역 청년들이 고성의 자연과 문화자원을 체험하며 로컬 콘텐츠를 제작하고, 지역사회와의 교류를 통해 지역 상생 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

청년 20여 명은 체류 기간 동안 ▲명태축제 현장 운영 및 부스 체험 ▲명파마을 아트케이션 페스타 ▲송지호 비치코밍 및 플로깅 ▲블랙우드 목공방 체험 ▲청년 창업가 세미나 등 다양한 프로그램에 참여하며, 숏폼 콘텐츠 기획·제작 교육을 통해 영상 콘텐츠도 직접 제작할 예정이다.

고성군은 참가 청년들이 머무는 동안 원격근무가 가능한 워케이션 공간(금강누리센터)를 제공하고, 특산품 지원 등 행정적 지원을 아끼지 않을 계획이다.

함명준 고성군수는 "이번 워케이션 프로그램을 통해 청년들이 고성의 매력과 가능성을 직접 느끼길 바란다"며 "청년의 창의적인 시각이 지역의 자원과 결합해 고성의 새로운 발전 동력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편, 군은 지난 15일 강북지역 청년들과 환영 간담회를 열고, 청년들의 지역 체험과 교류를 격려했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

