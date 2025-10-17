칠곡소방서, ‘칠곡 낙동강평화축제’ 소방안전체험 부스 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동안전체험차,심폐소생술 교육

소화기 사용법 안전 체험 프로그램을 운영

경북 칠곡소방서(서장 최원익)는 10월 16일부터 19일까지 칠곡보 생태공원 일원에서 열리는 '칠곡 낙동강 평화축제'에서 이동안전체험차 교육, 심폐소생술 교육, 소화기 사용법 등 다양한 안전 체험 프로그램을 운영하고 있다.

이번 행사에서는 이동안전체험차를 통해 화재 발생 시 대피 요령 및 재난 유형별 안전 체험을 할 수 있으며, 심폐소생술(CPR) 실습과 소화기 사용 교육도 함께 진행돼 방문객들의 큰 관심을 끌고 있다.

특히 어린이와 어른까지 가족 단위 관람객이 함께 참여하며 자연스럽게 안전의 중요성을 배우는 등 큰 호응을 얻고 있다.

좌) 체험부스운영 우)심폐소생술 교육 중이다./김이환기자

체험에 참여한 한 관람객은 "직접 해보니 위급 상황에서 어떻게 행동해야 할지 확실히 알게 됐다"며 "아이들과 함께 배우는 시간이 매우 뜻깊었다"고 했다.

또한 칠곡소방서는 축제 기간 발생할 수 있는 안전사고를 사전예방하고, 긴급 상황 발생 시 신속한 대응을 위해 펌프차와 구급차 등 소방차량과 안전 순찰 인원을 현장에 배치했다.

아울러 소방서는 이번 축제와 연계해 '방화문 닫기 캠페인'을 전개하며 관람객들에게 화재 확산을 막는 생활 속 작은 실천의 중요성을 알렸다.





칠곡소방서장은 "관람객들이 축제를 즐기면서 자연스럽게 안전의 중요성을 느낄 수 있도록 다양한 체험과 캠페인을 준비했다"며 "앞으로도 누구나 쉽게 접할 수 있는 체험교육을 통해 안전 문화 확산에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

