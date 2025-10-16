TSMC, 3분기 순이익 전년比 39%↑…역대 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC의 올해 3분기 순이익이 전년 동기 대비 39.1% 증가한 4523억 대만달러(약 20조9460억원)에 달해 역대 최고치를 기록했다고 블룸버그 통신이 16일 밝혔다.

이는 LSEG 스마트에스티메이트가 예상한 4177억 대만달러를 크게 웃도는 수치다.

EPA연합뉴스

AD

앞서 TSMC는 3분기 잠정 매출을 9900억 대만달러로 제시한 바 있다. 이는 전년 동기 대비 30% 증가한 역대 최고 규모다.

블룸버그 통신은 이에 대해 "애플을 비롯한 세계 최대 반도체 설계 업체들의 칩 제조사인 TSMC가 향후 몇 년 안에 1조달러를 돌파할 것으로 예상되는 인공지능(AI) 인프라 투자의 최대 수혜자 중 하나임을 보여준다"고 했다.

다만 로이터 통신은 도널드 트럼프 미 대통령의 무역 정책과 반도체 관세 부과 위협이 글로벌 반도체 산업과 TSMC에 어떤 영향을 미칠지 불분명하다고 밝혔다.

지난달 말 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 대만 반도체의 절반을 미국에서 생산하자고 요구했지만, 정리쥔 대만 행정원 부원장(부총리 격)은 이 같은 제안에 응하지 않겠다고 밝혔다.





AD

앞서 트럼프 대통령은 지난달 반도체에는 자동차(25%)보다 더 높은 관세를 부과할 수 있다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>