'백두대간 협곡 관광열차' 광주광역시 관광객 1000명 동해시 방문

광주광역시관광협회 회원사 1000여 명

동해 관광 전용 관광열차상품 운영

오는 17일부터 18일까지 동해시가 광주광역시에서 온 대규모 관광객들로 북적일 전망이다.

도째비골 스카이밸리. 동해시 제공

동해시(시장 심규언)는 10월 17일~18일, 10월 31일~11월 1일, 두 차례에 걸쳐 1000명이 넘는 대규모 관광객들이 광주광역시 송정역에서 출발하여 동해시를 종착지로 하는 백두대간협곡 관광열차를 타고 동해를 방문한다고 16일 밝혔다.

이번 관광열차는 광주광역시관광협회 회원사들이 관광전용열차를 임차해 백두대간협곡 구간을 관람하고 동해시에서 1박 2일 체류하는 일정으로 구성되어 있다.

해당 상품은 지난 5월에도 한 차례 운영되어 560명이 방문한 바 있으며, 방문객들의 큰 호응에 힘입어 다시 추진되었다. 상품 출시 전인 지난 7월 29~30일, 광주관광협회 임원진이 직접 동해 주요 관광지와 숙박시설, 음식점을 답사하기도 했다.

두 차례 운영되는 이번 열차 상품은 조기 매진되었으며, 총1140명이 각 570명씩(기차8칸) 두 차례에 걸쳐 방문할 예정이다.

첫날 관광객들은 도째비골 스카이밸리를 시작으로 묵호권역과 망상권역을 관광하고, 둘째날은 추암해변을 비롯하여 천곡황금박쥐동굴 등 동해시 대표 관광지를 방문할 예정이다. 특히, 18일은 북평민속시장 장날과 맞물려 '북평장 투어'도 함께 진행되어, 호남권 관광객들에게 색다른 경험을 선사할 것으로 기대된다.

또한 17~18일에는 이들 관광객뿐만 아니라 무릉계곡을 찾는 가을 등산객, 강원특별자치도 주민자치박람회 방문객 등이 한꺼번에 몰리며 동해시 전역이 활기를 띨 것으로 전망된다.

이진화 관광과장은 "대규모 관광객 맞이에 만전을 기해 관광지 방문과 시설 이용에 불편이 없도록 하겠다"며, "동해선 개통으로 접근성이 높아진 만큼 다양한 관광열차 상품을 발굴해 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





한편, 동해시는 지난 10일부터 단체 관광객 유치 인센티브 지급을 재개해 하반기 단체관광객 유입이 지속될 것으로 기대하고 있다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

