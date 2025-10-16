GC녹십자의료재단, 바레인 '바이오랩'에 세포유전 검사 기술이전

염색체 분석 및 FISH 검사 기술이전 통해 현지 검사 역량 강화
GC녹십자의료재단은 바레인 소재 진단검사센터 파트너사인 '바이오랩'과 진행한 세포유전 검사의 기술 이전 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.
이번 프로젝트는 '염색체 분석' 및 'FISH'(형광제자리부합법) 검사 기술을 현지에 이전해 바이오랩의 검사 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
GC녹십자의료재단은 2022년부터 바이오랩을 대상으로 150건 이상의 염색체 분석 위탁 검사를 수행해온 바 있다. 바이오랩 측은 현지 내 안정적인 검사 수행과 증가하는 세포유전 검사의 수요 대응을 위해 기술 이전을 요청한 것으로 알려졌다. 이에 따라 양사는 지난 3월 계약 체결 후 6월부터 9월까지 총 16주간 교육 프로그램을 진행했으며, 차후 전문 인력을 바레인 현지에 파견하여 검사 세팅 지원까지 완료할 예정이다. 이번 프로젝트를 통해 바이오랩은 검체 발송에 따른 물류비 절감 및 검사 소요 기간을 단축해 환자 대응력을 높인 것으로 평가받는다.
이상곤 GC녹십자의료재단 대표원장은 "이번 프로젝트는 단순한 해외 수탁 검사를 넘어 기술 이전 기반의 새로운 비즈니스 모델을 구축한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "이를 계기로 중장기적으로 사업 다각화를 실현할 수 있는 중요한 발판을 마련했다"고 말했다.
GC녹십자의료재단은 1982년에 설립된 대한민국 최초이자 최대 검체검사 전문 수탁기관이다. 40여년간 축적해 온 독자적인 노하우와 검사 전문성을 바탕으로 진단검사의학적 검사와 병리학적 검사를 수행하고 있다.
