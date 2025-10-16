英 공주도 '케데헌' 팬? 근위병 교대식서 '골든' 울려 퍼진 이유

최근 궁전 근위병 교대식에서 골든 연주

골든 연주하는 군악대 모습 SNS서도 화제

최근 영국 버킹엄궁 근위병 교대식에서 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 테마곡 '골든'을 연주해 화제를 모은 가운데, 곡 선택 이유가 샬럿 공주가 팬이기 때문이었다는 사실이 알려졌다. 12일(현지시간) 영국 매체 더선은 영국 버크셔주 워킹엄에 사는 6세 소녀 아이비 브라운이 영국 왕세자 부부(윌리엄 왕자·케이트 미들턴)의 딸인 샬럿 엘리자베스 다이애나 공주에게 보낸 편지에 영국 왕실로부터 답장 서신을 받았다고 보도했다.

영국 버킹엄 궁전 근위병 교대식 모습. AFP연합뉴스

아이비는 편지에서 '케데헌'을 지금까지 본 영화 중 최고라고 소개하며, 샬럿 공주도 이 영화를 봤는지 물었다. 이에 대한 영국 왕실의 답장 서신에서 버킹엄 궁전 교대식 때 대표곡 골든을 연주한 적이 있다고 답변했다. 실제 지난달 초 영국 군악대가 교대식에서 골든을 연주하는 모습을 촬영한 영상이 SNS 등을 통해 퍼지며 화제가 된 바 있다. 편지 사본을 보면, 왕실 서신 편지 날짜는 9월 25일로 '샬럿 공주에 대한 따뜻한 격려의 말씀에 깊이 감사드린다'며 '케더헌의 대표곡인 골든이 버킹엄 궁전 근위병 교대식에서도 연주했다'고 적혀 있었다.

아이비는 이 편지를 손에 들고 활짝 웃으며 사진을 찍었다. 아이비는 "샬럿 공주가 케데헌을 좋아하는 것 같아 너무 행복하다"며 기뻐했고, 이 편지를 학교 발표 시간에 친구들에게 자랑하며 소개하기도 했다. 또 "부엌에 안전하게 보관 중"이라고 밝혔다.





한편, 케데헌는 인간 세계를 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 애니메이션으로, 누적 시청 수 3억 회를 돌파해 넷플릭스 역대 흥행 1위에 등극했다. 전통과 현대 한국 문화를 결합한 세계관이 특징인 케데헌의 삽입곡인 '골든'은 세계 팝 시장 양대 메인 차트로 꼽히는 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글차트 '톱 100'에서 각각 8주간 1위에 올랐다. 미국 최고 권위 대중음악 시상식인 그래미 어워즈 수상 가능성도 거론되고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

