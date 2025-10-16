'병 아닌 용'…광주 남구청장 겨냥 현수막에 경찰 내사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 남구에 걸린 불법 정치 현수막. 독자 제공

김병내 광주 남구청장을 겨냥한 것으로 추정되는 정치 현수막이 남구 일대에 무단으로 게시된 것에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다.

16일 광주 남부경찰서에 따르면 지난 1일 정치 현수막으로 김 구청장의 명예가 훼손됐다며 고발장이 접수됐다.

앞서 지난 1일부터 남구 일대에는 "우리 남구는 '병'이 아닌 '용'이 필요하다"는 문구가 적힌 불법 현수막 15장이 게시됐다.

일각에서는 문구 속 '병'이 김병내 구청장을, '용'이 차기 남구청장 선거 출마가 예상되는 특정 인물을 지칭한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 남구는 해당 현수막이 모두 지정 게시대가 아닌 곳에 무단으로 설치된 것으로 보고 전량 철거했다.





경찰은 현수막 문구가 명예훼손에 해당하는지 여부를 관련 법령에 따라 검토하는 한편 남구는 게시자를 추적해 과태료를 부과할 방침이다.





