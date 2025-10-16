전북도, 내년 국가예산 확보 '총력'…점검회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부안 과소·미반영 70대 중점사업 등 논의

전북도가 2026년 국가 예산 확보를 위해 발 빠르게 대응하고 있다.

도는 16일 도청에서 김관영 지사 주재로 행정·경제부지사, 정무수석, 실·국장 등이 참석한 가운데 '2026년 국가 예산 국회 단계 점검회의'를 진행했다.

전북도청 전경. 전북도 제공

이번 회의는 정부 예산안이 국회에 제출되고 본격적인 상임위 및 예결위 심의가 시작되기 전, 도정 핵심사업에 대한 반영 현황을 점검하고 향후 대응 전략을 구체화하기 위해 마련됐다.

이날 이 자리에서는 정부안 단계에서 과소·미반영된 70대 중점 사업에 대한 국회 단계 증액 추진 상황과 대응 계획이 논의됐다.

도는 국회 단계 예산 증액을 위해 서면질의서 작성과 감액 방어자료 마련 등 실무 중심의 대응 사업 관리를 강화하기로 했다. 지휘부가 직접 기재부 및 국회 주요 인사를 만나 증액의 필요성을 설득한다.

지역 및 연고 국회의원과의 협력을 강화하는 정치권 공조 체계도 구축한다. 주요 쟁점 사업을 점검하기 위한 전략회의를 정례화하고, 오는 27일부터 국회 본회의 의결 시까지 도 및 시군 국회 상주반을 운영해 실시간 심사 동향 파악과 즉각 대응 체제를 유지한다.

특히 이달 말부터 내달 중순까지 기재부 장관, 제2차관, 예산실장, 예산심의관 등과의 간담회를 순차적으로 추진한다. 이어 예결위 위원장·간사·소위위원, 국회의장, 원내대표 등 핵심 인사와의 면담을 통해 전북 주요 사업의 증액 타당성을 집중 설명한다.

상임위별로는 맞춤형 전략을 병행해 상임위 단계에서 감액 위험을 조기 차단하고, 예결소위 단계에서 증액을 이끌어낸다는 계획이다. 오는 30일에는 지역 및 연고 국회의원 대상 예산정책협의회를 열고 주요 현안 사업에 대한 지원을 요청하는 등 역대 최대 국가 예산 확보를 위한 원팀 대응을 강화한다는 방침이다.





김관영 전북도지사는 "국회 단계는 국가 예산 확보의 마지막 관문인 만큼, 모든 행정역량을 집중해 도정 핵심사업의 반영을 반드시 이끌어내야 한다"며 "도와 시군, 정치권이 한 몸처럼 움직여야 예산 심의의 벽을 넘을 수 있어 남은 기간 전 조직이 비상 체제로 임해 최선의 성과를 만들어내자"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

