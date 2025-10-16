광주은행·비즈인사이트, 전략적 업무 제휴 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행이 라이프케어 전문기업 비즈인사이트와 전략적 업무 제휴 협약을 체결했다. 광주은행 제공

광주은행은 라이프케어 전문기업 비즈인사이트와 전략적 업무 제휴 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 금융과 라이프케어를 결합한 전용 상품·서비스 개발과 공동 마케팅 추진 등 다각적인 제휴를 통해 새로운 디지털 금융 서비스를 선보이기 위한 목적이다.

이날 협약식에는 광주은행 변미경 디지털본부 부행장과 비즈인사이트 김상수 대표가 참석했다. 변화하는 디지털 환경 속에서 양사가 상호 시너지를 창출하고, 고객 중심의 혁신 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다는 뜻을 모았다.

양사는 이번 제휴를 통해 전용 상품 및 서비스 개발, 공동 마케팅 등 차별화된 협력 방안을 추진, 디지털 전환이 가속화되는 환경 속에서 고객 만족도를 높이는데 주력한다는 방침이다.

한편, 광주은행과 비즈인사이트는 지난달 25일부터 '와이즈한 웰니스 라이프의 시작' 이벤트를 진행 중이다. 해당 이벤트는 광주은행 계좌로 급여 또는 연금을 신규 수령하거나, 기존 다른 은행에서 광주은행으로 입금 계좌를 변경한 고객을 대상으로 진행되며, 비즈인사이트의 라이프케어 서비스인 '슈어케어'를 특별 혜택으로 제공하고 있다.

'슈어케어'는 고객 유형에 따라 직장인을 위한 '워라밸 멤버십'과 시니어 고객을 위한 '헬스 멤버십'으로 구성돼 있다.

'워라벨 맴버십'은 직장생활 속에서 겪는 심리적 문제나 경력 개발 관련 고민에 대해 전문 검사와 상담을 지원하며, '헬스 멤버십'은 1:1 전담 전문 의료인 배정, 정기적인 안부콜, 고객 부재 시 보호자 알림 등 건강 상담 및 돌봄 서비스를 제공한다.

또한 상급병원 진료 예약 대행, 전문 의료진(명의) 안내 등 약 10여 종의 다양한 라이프케어 서비스를 포함하고 있으며, 본 서비스는 양사가 약 7개월간의 협의와 검토를 거쳐 광주은행 고객만을 위한 전용 혜택으로 마련됐다.





광주은행 변미경 부행장은 "이번 전략적 업무 제휴를 통해 고객의 다양한 라이프스타일에 부합하는 상품과 서비스를 지속적으로 개발해 나갈 계획이다"며 "디지털 전환 가속화 속에서도 대면 채널과 비대면 채널이 함께 성장하는 금융 생태계를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

