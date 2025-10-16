용인시, 지역 소부장기업들과 SEDEX 2025 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공동 홍보관 운영해 투자유치·기업 판로 개척

경기도 용인시는 오는 22~24일 서울 삼성동 코엑스에서 개최되는 '2025 반도체 대전(SEDEX 2025)'에 참가한다고 16일 밝혔다.

용인시가 22~24일 개최되는 2025 반도체 대전(SEDEX 2025)에 지역 기업들과 함께 마련하는 공동 홍보관. 용인시 제공

SEDEX는 한국반도체산업협회가 주관하는 국내 최대 규모의 반도체 전문 전시회다. 행사에는 메모리·시스템 반도체, 장비·부품, 재료, 설비, 센서 등 반도체 분야의 주요 기업과 기관들이 참여한다. 올해 전시회에는 삼성전자, SK하이닉스 등 280여 개 기업이 700여 개 부스를 운영할 예정이다.

시는 이번 전시회에 ㈜에이치알테크, ㈜지앤지인텍, ㈜이큐글로벌지역 등 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업과 함께 공동관을 구성해 참가해 시의 투자유치 홍보관을 운영하고 지역 반도체 기업들의 판로 개척을 지원한다.

시는 전시회에서 ▲기업 투자환경과 산업 인프라 ▲반도체 산업 지원정책 ▲첨단시스템반도체 국가산업단지와 용인반도체클러스터 산업단지 조성 현황을 중점적으로 홍보할 계획이다.

참가 기업들에는 국내외 시장 진출과 네트워크를 확장할 수 있도록 바이어 상담, 기술 홍보, 공동 마케팅 등을 지원할 방침이다.





이상일 용인시장은 "이번 전시회를 통해 '글로벌 반도체 중심도시'로서의 용인의 위상과 투자 경쟁력을 널리 알릴 것"이라며 "지역 소부장 기업들이 세계 시장에서 한층 견고한 입지를 구축할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





