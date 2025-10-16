“금·토·일이 즐겁다”…용산구, ‘용마루 숲길 축제’ 24일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

플리마켓·힐링 클래스 등 운영

서울 용산구(구청장 박희영)는 이달 24일부터 11월 9일까지 매주 금·토·일 총 9일간 ‘용마루 숲길 축제’를 개최한다. 이번 축제는 용마루길 상권(효창공원앞역 6번 출구 인근)과 경의선 숲길(잔디마당~백범교 구간)에서 오후 1시부터 8시까지 열린다.

용산구 제공.

‘용마루 숲길 축제’는 지역 상권 활성화를 위한 로컬브랜드 육성사업의 일환으로 진행된다. 국화꽃이 장식된 경의선 숲길에는 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 마련돼, 깊어가는 가을을 즐길 수 있다.

주요 프로그램은 참여형 문화·예술 프로그램(버스킹, 체험부스 등), 플리마켓, 상권 연계 이벤트 등이다. 매주 주말 오후 2시 30분부터 요가·필라테스·싱잉볼 명상 등 힐링 체험 클래스가 열리고, 오후 1시 30분부터 국악앙상블·싱어송라이터 공연, 오후 4시 30분부터는 버블쇼·마술쇼·벌룬쇼 같은 가족 단위 공연이 이어진다.

경의선 숲길 인근에서는 20여 개 소상공인 플리마켓 부스가 열려 핸드메이드 공예품과 친환경 제품 등 개성 있는 상품을 선보인다. 축제 기간 상권 내 매장 또는 플리마켓 구매 영수증을 지참하면 캐리커처·페이스페인팅·캘리그래피 체험 부스를 이용할 수 있으며, 룰렛 이벤트·스탬프 투어·앵커스토어 상품 교환 등 다양한 혜택도 주어진다.





박희영 용산구청장은 “이번 가을 축제를 통해 경의선 숲길을 찾은 방문객이 자연스럽게 용마루길 상권에 관심을 갖고 즐거운 시간을 보낼 수 있길 바란다”며, “앞으로도 지역 상인과 주민이 함께 어우러지는 축제를 지속적으로 마련해 용마루길을 머물고 싶은 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.





