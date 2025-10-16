대한항공, 美 '마젤란 어워즈' 6관왕…글로벌 서비스 경쟁력 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항공사 종합·서비스 요소·항공사 마케팅 등

총 3개 부문 6개 항목 수상

대한항공이 미국 여행 전문매체 트래블 위클리가 주관하는 '2025 마젤란 어워즈(Magellan Awards)'에서 6관왕을 차지했다고 16일 밝혔다.

이번 수상은 ▲항공사 종합 부문(국제항공사·서비스) ▲항공 서비스 요소 부문(일등석·비즈니스석·기내 식음 서비스) ▲항공사 마케팅 부문(모바일앱) 등 3개 부문 6개 항목에서 최고상인 금상(Gold Winner)을 받은 것이다.

마젤란 어워즈는 전 세계 항공사·호텔·리조트·크루즈·관광청 등 여행 산업 전반을 대상으로 브랜드, 서비스, 마케팅, 디자인 성과를 평가하는 권위 있는 시상식이다.

대한항공은 올해 새 CI 발표에 맞춰 기내 용품을 리뉴얼하고, 일등석·프레스티지석 어메니티를 고급화했다. 상위 클래스 승객에게는 그라프(Graff)와 협업한 프리미엄 스킨케어·향수 세트를 나눠준다. 프레스티지석에는 누빔 매트리스 서비스를 도입해 편안한 휴식을 제공하고, 일등석은 좌석을 침대처럼 만들고 잠옷처럼 입을 수 있는 편의복과 슬리퍼를 제공한다.

기내식도 '파인 다이닝' 콘셉트로 전환해 한국적 식재료를 활용한 메뉴를 선보였으며, 지난 9월부터는 당뇨식·저지방식 등 맞춤형 식사 7종을 업그레이드했다.

또한 모바일 앱 접근성을 개선해 정보 취약계층도 이용할 수 있도록 품질 인증을 획득했으며, '인천공항 미리보기' 기능을 신설해 고객 여정을 한층 편리하게 했다.





대한항공 관계자는 "고객 중심의 서비스 혁신이 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 디지털 전환과 맞춤형 서비스 강화를 통해 글로벌 항공사로서 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

