KB자산운용, RISE 인컴투자 가이드북 발간…"ETF로 제2의 월급 만들어볼까"

KB자산운용은 인컴(Income) 투자자를 위한 상장지수펀드(ETF) 투자 안내서 'RISE 인컴투자 가이드북'을 발간했다고 16일 밝혔다.

RISE 인컴투자 가이드북은 변동성이 커진 시장 환경 속에서도 꾸준한 현금흐름을 확보할 수 있는 인컴형 ETF 전략을 한눈에 정리한 자료다. 장기적이고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 실질적인 도움을 주고자 기획했다.

가이드북은 인컴 자산을 배당(Stock Dividend)·이자(Fixed Income)·옵션 프리미엄(Covered Call)·임대수익(REITs)·이용료(Infra) 등으로 구분했다. 각 자산이 만들어내는 현금흐름의 구조와 특성을 체계적으로 설명한다. 이를 통해 투자자는 자신의 투자 목적과 위험 성향에 맞는 인컴 포트폴리오를 설계할 수 있다.

가이드북에서 소개한 대표적인 인컴형 상품은 ▲RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF 시리즈 ▲RISE 글로벌자산배분액티브 ETF ▲RISE 글로벌리얼티인컴 ETF 등이다.

KB자산운용은 특히 커버드콜과 리츠, 채권 등 다양한 형태의 인컴 전략을 조합하면 '제2의 월급'처럼 꾸준한 수익을 낼 수 있다고 강조했다.

인컴 투자에 관심 있는 투자자라면 KB자산운용 ETF 공식 홈페이지(riseetf.co.kr)에서 가이드북을 무료로 내려받을 수 있다.

이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 "인컴 투자는 단기 시세차익보다 장기적이고 안정적인 현금흐름을 확보하는 데 초점을 둔다"고 설명했다. 이어 "주식의 배당, 채권의 이자, 커버드콜의 옵션 프리미엄, 부동산 임대료 등 다양한 인컴 자산을 활용해 '제2의 월급'을 만드는 방법을 제시할 목적으로 이번 가이드북을 기획했다"고 말했다.





앞서 KB자산운용은 지난 4월 'RISE ETF'의 핵심 투자 철학과 전략을 투자자들에게 알기 쉽게 전달하기 위해 'RISE ETF 투자 가이드북'도 선보였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

