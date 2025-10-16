현대차·기아, 협력사 '안전동행 세미나'로 안전문화 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 4000여개 협력사 대표자 대상

현대자동차·기아 구매본부가 협력사 대상 자동차산업 안전문화 확산을 위해 '2025 협력사 안전동행 세미나'를 개최한다고 16일 밝혔다.

국내 최초로 1차 부품협력사 뿐만 아니라 2·3차 부품협력사 및 통합구매 협력사 등의 대표자들을 대상으로 열리는 이번 세미나는 자동차산업 공급망의 안전 경영을 강화하고 안전한 자동차공급망 구축을 위한 다양한 방안을 제시한다. 공급망 안전관리 강화방안과 경영자가 알아야 할 사고 및 개선사례, 고용노동부 노동안전 종합대책 등을 설명, 안전을 책임지는 협력사 대표자의 안전 인식을 강화할 계획이다.

또 안전 모니터링 카메라, 지게차·크레인 센서, 충돌보호 에어백 재킷 등 협력사 근로자의 안전을 지킬 수 있는 안전 솔루션을 전시해 실질적이고 쉽게 적용 가능한 안전 강화방안을 제시한다.

이 세미나는 15일 안산에서 시작해, 11월 6일까지 총 16회에 걸쳐 진행된다. 전국 4000여사 4800여명 협력사 대표자의 접근성을 고려해 안산, 대구, 광주, 청주, 경주 등 자동차 관련 협력사들이 모여 있는 곳에서 '찾아가는 세미나' 형태로 운영된다.





현대차 관계자는 "협력사의 안전은 자동차산업 지속가능성의 중요한 가치라고 인식하고 있으며, 안전 문화가 정착될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "이번 세미나를 통해 자동차산업의 안전동행 문화가 확산하길 희망한다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

