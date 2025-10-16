이동환 고양시장 "우리 사회의 근간, 어르신들에 존경과 감사 표해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈔대한노인회고양시덕양구지회, '제29회 노인의 날 기념행사' 개최

(사)대한노인회고양시덕양구지회가 주최한 '제29회 노인의 날 기념행사'가 지난 15일 덕양노인복지관에서 성황리에 개최됐다.

이동환 고양특례시장이 지난 15일 덕양노인복지관에서 열린 '제29회 노인의 날 기념행사'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이날 기념식은 관내 경로당 회원과 내빈 320여명이 참석한 가운데 고양아코누리 공연단의 식전공연을 시작으로 노인강령 낭독, 유공자 표창, 기념사·축사 순으로 진행됐다.

모범노인과 노인복지기여자 등 73명의 회원에게는 그동안 노인복지증진을 위해 노력한 공로로 고양시장상, 시의회의장상, 국회의원상, 지회장상 등의 표창이 수여됐다.

장도영 지회장은 "어르신들께 깊은 존경과 감사의 인사를 드리며, 앞으로도 진정한 어른으로서 변함없는 지혜와 품격을 보여주시길 바란다"고 전했다.





제29회 노인의 날 기념행사를 축하하기 위해 참석한 이동환 고양시장은 "평생을 헌신하시며 우리 사회의 근간을 지켜 주신 어르신들께 존경과 감사를 표한다"며 "앞으로도 항상 건강하시고 평안하시길 기원하겠다"고 전했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

