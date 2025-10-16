고양시, '관산지구 풍수해 생활권 종합정비사업' 선정…국도비 352억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하천 정비·무인 배수펌프장 설치 등 종합 재해예방사업 추진 본격화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 행정안전부가 주관한 2026년 풍수해 생활권 종합정비사업 공모에서 관산지구가 신규 사업지로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

관산지구는 하천 주변의 저지대에 농경지와 주거지가 밀집해 있어 집중호우 시 반복적인 침수 피해가 발생해 왔으며, 이는 주민들의 생명과 재산에 지속적인 위협으로 작용해 왔다.

이에 따라 시는 2022년도부터 관산지구를 자연재해저감 종합계획 상 침수위험지구로 지정·관리해 왔다.

시는 올해 초부터 타당성 조사 용역을 신속히 추진하고, 해당 지역을 자연재해위험지구로 지정·고시하는 등 행정절차를 조속히 마무리함으로써 풍수해 생활권 종합정비사업 공모에 선제적으로 대응했다.

풍수해 생활권 종합정비사업은 기존의 개별 기반시설 중심의 정비 방식에서 벗어나 하천, 배수펌프장, 관로, 사면 등 생활권 전반을 아우르는 지역 맞춤형 종합정비를 통해 재해예방의 실효성과 지속 가능성을 높이는 국책사업으로 시는 이를 통해 한층 체계적이고 근본적인 재해예방 기반을 구축할 계획이다.

이번 사업 선정으로 시는 총사업비 469억원의 75%인 국도비 352억원을 확보하게 됐다. 2026년부터 하천 정비, 교량 재가설, 무인배수펌프장 설치, 사면 정비 등 지역 단위의 종합 재해예방사업을 본격적으로 추진할 예정이다. 하천 정비 과정에서는 주민 친화적 수변시설 조성도 함께 검토할 계획이다.

이동환 고양특례시장은 "관산지구가 이번 공모사업에 선정된 것은 시민의 안전을 최우선 과제로 삼고 추진해 온 재해예방 정책의 성과"라며 "대규모 예산이 소요되는 재해예방사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국도비를 적극적으로 확보해 고양시민의 생명과 재산을 지키기 위한 실효성 있는 안전정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





한편 시는 민선8기 출범 이후 관산지구를 포함해 장월지구 등 5개소의 자연재해위험개선지구와 탄현 우수유출저감시설 설치사업 등 총 1894억원 규모의 재해예방사업을 추진해왔으며, 이 중 국도비 확보액만 1385억원에 달한다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

