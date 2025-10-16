경기도서관 개관 기념 '국제컨퍼런스' 열린다…23일 수원컨벤션센터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 23일 수원컨벤션센터에서 '기후환경, 인공지능(AI), 지식과 미래를 잇는 도서관'을 주제로 국제컨퍼런스를 개최한다.

경기도서관 개관(10월25일)을 기념해 마련된 이 날 행사에는 국내외 도서관 전문가, 학계 인사, 활동가, 도민 등이 참여해 기후위기와 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 도서관의 역할과 발전 전략을 모색하게 된다.

개회식 이후 개막 리더스 포럼에서는 박진희 배우(기후운동가), 이진형 데이터마케팅코리아 대표, 백은별 작가 등과 함께 도서관이 사회적 변화를 이끌어갈 방향을 논의한다.

2025 경기도서관 국제컨퍼런스 포스터

이후 기조 강연에서는 생태학자 최재천 이화여대 교수(생명다양성재단 대표)와 테 파에야 파링아타이 국제도서관협회연맹(IFLA) 차기 회장이 연단에 올라, '기후환경, AI, 지식과 미래를 잇는 도서관'을 주제로 강연을 펼친다.

오후에는 '기후·환경 도서관 실천: 공간, 운영, 기술'과 '미래사회의 기술변화와 도서관의 대응' 두 가지 주제 세션이 진행된다.





경기도 관계자는 "경기도서관은 기후·환경을 선도하는 대표 도서관으로서 국내외 협력과 미래 대응 전략의 중심이 될 것"이라며 "이번 국제컨퍼런스를 통해 도서관의 새로운 비전과 도민과 함께하는 지속 가능한 발전의 길을 모색해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

