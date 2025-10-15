고성의 혼, 명태를 만나다…제25회 고성명태축제 17일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성군, 명태로 잇는 기억과 맛 고성명태축제

17~19일 개최…'명태의 기운' 가을바다 물들여

주민과 함께 만드는 축제…전통과 혁신의 조화

가을밤을 수놓을 공연과 지역 상생의 시너지

강원도 고성군의 대표적인 가을 축제인 '제25회 고성명태축제'가 오는 17일부터 19일까지 사흘간 거진11리 해변 일원에서 화려하게 막을 올린다.

제24회 고성명태축제 모습. 강원 고성군 제공

'명태의 기운을 담아 행운을 주는 축제'를 주제로 열리는 이번 축제는 고성문화재단과 고성명태축제위원회가 공동 주최·주관하며 명태를 매개로 지역의 역사와 문화, 주민의 삶을 엮어내는 참여형 축제로 기획됐다.

올해 축제는 고성군민 445명을 대상으로 한 사전 설문조사를 통해 전통성과 정체성 강화, 대중성과 재미 확대, 지역 상생형 운영을 핵심 방향으로 잡았다. 특히 가을바다의 정취를 활용한 축제장 조성과 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램으로 새로운 활력을 불어넣을 예정이다.

축제는 총 7개 분야, 30여 개의 다채로운 콘텐츠로 구성돼 방문객들의 오감을 만족시킬 준비를 마쳤다.

올해 처음 선보이는 '명태 라운지'는 유명 셰프와 음식 명인 7인이 참여하여 명태탕수육, 명태빵, 명태돈까스 등 명태를 활용한 신개념 레시피를 선보인다. 또한, 가족 단위 방문객을 위한 '명인과 함께하는 가족요리체험'을 통해 세대가 함께 명태의 맛과 문화를 즐길 수 있다.

제24회 고성명태축제 모습. 강원 고성군 제공

고성 주민 기록가 모임 '새록새록'이 주관하는 '명태 추억 이야기 경연대회'도 올해 처음 열린다. 고성군민들이 직접 무대에 올라 명태와 함께한 가족의 추억, 덕장과 어촌의 삶을 이야기하며 축제의 공동체적 의미를 되살릴 예정이다.

이 밖에도 명태의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있는 '명태주제관', '명태 옛 사진전', '명태할복체험', '명태소원키링 만들기' 등 다양한 체험 프로그램이 마련돼 있다.

축제 기간 동안 지역 문화예술단체와 함께 노지훈, 강혜연, 최홍림, 한수영, 신현, 치타, 카디, 맹그로브 크루 등 인기 아티스트들이 무대에 올라 락, DJ, 트로트, 힙합 등 장르를 넘나드는 다채로운 공연으로 가을밤을 뜨겁게 달굴 예정이다.

또한, 축제장과 거진읍이 육상과 해상 길로 연결돼 지역 상권과의 연계성을 강화했다. 축제 기간 중 고성군 내 상점에서 일정 금액 이상 소비하면 어선 버스, 맨손잡기 체험 등에 참여할 수 있는 '참여형 인증제'가 운영되며 명태의 특징을 담은 카카오톡 이모티콘을 배포해 축제 현장에서 굿즈로 교환하는 이벤트도 펼칠 예정이다.





제24회 고성명태축제 모습. 강원 고성군 제공

함명준 고성군수는 "명태는 고성의 삶과 정체성을 상징하는 문화자산"이라며 "올해 축제는 명태를 통해 지역의 전통과 현대가 만나고, 주민과 관광객이 함께 어울리는 행복한 가을 축제가 될 것"이라고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

