"지역소멸 대응"…진호건 전남도의원, 생활방식 전환 촉구

정주 인프라·로컬경제·청년 '통합정책' 담겨

전남도의회 진호건 의원(더불어민주당·곡성)이 15일 열린 제394회 임시회 기획행정위원회 회의에서 지역소멸 위기에 대응하기 위한 생활방식 전환을 촉구하는 건의안을 대표 발의했다.

건의안 제목은 '지역소멸시대, 새로운 생활방식 전환 준비 촉구 건의안'. 진 의원은 이날 회의에서 "우리 사회는 저출생과 고령화로 지역소멸의 위기를 맞고 있으나, 단순한 행정구역 통폐합만으로는 문제 해결이 어렵다"고 지적했다.

진호건 전남도의원.

그는 "지역공동체의 지속 가능성과 생활 방식 전환을 중심에 둔 정책 전환이 필요하다"고 강조했다. 진 의원은 일본의 '헤이세이 대합병'을 사례로 들며 "행정 효율성은 개선됐을지 모르나, 지역 정체성 약화와 서비스 격차 심화라는 부작용도 컸다"며 "우리 농산어촌은 그보다도 더 심각한 상황에 놓여 있어 행정구역 재편이 아닌 생활밀착형 정책이 절실하다"고 말했다.

이번 건의안에는 ▲읍·면 단위 맞춤형 생활서비스 체계 구축 ▲디지털 기반 생활지원 시스템 도입 ▲로컬화폐와 협동조합을 통한 지역 순환경제 활성화 ▲권역별 연합체제 도입 ▲청년이 머물고 돌아오는 정주 통합 정책 마련 등을 담고 있다.

진 의원은 "지역소멸은 더는 미래의 이야기가 아니라 지금 당장 대응해야 할 과제다"며 "정부가 일본의 전철을 밟지 않도록, 지역의 다양성과 자율성을 존중한 생활밀착형 정책을 적극 추진해야 한다"고 말했다.





해당 건의안은 상임위 심사를 거쳐 본회의에서 최종 의결되며, 이후 정부와 국회에 전달될 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

