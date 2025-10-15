국립심포니, 한국시각장애인협회와 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립심포니오케스트라가 한국시각장애인연합회(한시련)와 문화예술의 공공성 실현 및 시각장애인의 문화 접근성 향상을 위해 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

국립심포니는 이날 이룸센터에서 한시련과 업무협약을 맺고, 시각장애인의 공연 접근성을 강화하고, 문화예술 향유 기회를 넓히는 데 힘을 모으기로 했다.

국립심포니 대표이사 직무대행을 맡고 있는 박재현 경영관리팀장(왼쪽)과 김영일 한시련 회장이 15일 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 국립심포니 오케스트라]

AD

주요 협약 내용은 시각장애인을 대상으로 한 공연 음성 안내 제작 및 지원, 다양한 문화예술 콘텐츠 기획, 점자 출력과 점역 등이다. 두 기관은 공연 제작 과정에서 시각장애인의 의견을 적극 반영해 콘텐츠의 완성도를 높이기로 했다.

국립심포니오케스트라 관계자는 "이번 협약은 장애와 비장애의 구분 없이 누구나 동등하게 클래식 음악을 즐길 수 있는 환경을 마련하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 문화예술의 사회적 가치를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

한시련 관계자는 "공연을 직접 경험하고 싶은 시각장애인들이 여전히 많은데, 이번 협약을 통해 실질적인 접근성이 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "시각장애인 당사자의 의견을 적극 반영해 더 많은 분이 음악을 온전히 누릴 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>