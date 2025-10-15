서삼석 "이커머스, 농어촌 외면…수입산 유통 이익만"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 34조…농어촌상생기금 출연은 '0원'

서삼석 더불어민주당 의원.

AD

국내 주요 이커머스 기업들이 수입산 식품 유통으로 막대한 매출을 올리고 있음에도 농어촌상생기금 출연에는 단 한 차례도 참여하지 않은 것으로 드러났다.

15일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 농림축산식품부와 통계청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 2024년 온라인 음식료품 거래액은 34조원으로 2018년(10조원) 대비 3배 이상 증가했다.

그러나 식품 원재료의 67.5%가 수입산에 의존하고 있어, 약 23조원 규모의 매출이 수입산 식품 유통에서 발생한 것으로 추정됐다. 국내 식품의 열량자급률은 32.5%로, 국민이 소비하는 식품의 3분의 2가 해외 의존 상태다.

이커머스 업체별 식품 매출액을 보면 ▲쿠팡 4조6,694억원 ▲SSG 2조48억원 ▲네이버 995억원 ▲11번가 319억원 ▲G마켓 45억원 ▲옥션 14억원 순으로, 이 중 수입산 식품 매출은 약 4조6,000억원에 달하는 것으로 분석됐다.

하지만 농림축산식품부가 제출한 '농어촌상생기금 납부 현황'에 따르면 쿠팡·SSG·네이버·11번가·G마켓·옥션 등 6개 주요 이커머스 기업 중 어느 곳도 상생기금을 출연한 적이 없는 것으로 확인됐다.

서 의원은 "국민이 소비하는 식품의 3분의 2가 수입산인데, 이를 유통하며 이익을 얻는 기업들이 상생 책임을 회피하는 것은 심각한 문제"라며 "FTA 체제 속 농어민과 산업이 함께 생존하기 위해 상생기금 출연은 최소한의 사회적 약속"이라고 강조했다.





AD

이어 "매년 수입산 원재료를 기반으로 매출을 올리는 이커머스 기업들이 이제라도 농어민과의 상생에 적극 나서야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>