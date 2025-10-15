전남바이오진흥원 바이오의약본부장에 서동삼 박사 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관련 분야 최고 전문가…연구 개발·산업화 역량 강화 기대

서동삼 박사가 지난 14일 전남바이오진흥원 바이오의약본부장에 취임했다. 전남바이오진흥원 제공

AD

전남바이오진흥원(원장 윤호열)은 국내 재생의학 분야를 선도해 온 서동삼 박사를 바이오의약 본부장으로 영입했다고 15일 밝혔다.

서 본부장은 서울대학교에서 동물분자 세포유전학 박사학위를 취득한 후 고려대학교와 동국대학교에서 활발한 교육 및 연구 활동을 이어왔다. 이후 ㈜엠디뮨 CTO, 세원셀론텍㈜ 재생의학 본부장 및 중앙연구소장 등 주요 직책을 역임하며 22년 이상 세포치료제 및 의료기기 개발·산업화 분야에서 독보적인 성과를 쌓아온 전문가다.

그는 세포치료제 제조 시스템 개발, 연부조직 재생기술, 생체재료 개발 등 수많은 국책과제를 성공적으로 수행하며, 가족 제대혈은행, 세포치료제, 의료기기 등 다양한 제품을 상용화해 국내 바이오산업 발전에 기여했다.

또한 정부 기관 및 학회에서 바이오산업 정책 자문과 기술 평가를 담당하며 다수의 정부 포상을 수상하는 등 공공·산업계를 아우르는 전문성을 입증했다.

전남바이오진흥원은 서 본부장의 합류로 바이오의약 분야 연구개발과 산업화 추진 역량이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.





AD

전남바이오진흥원 윤호열 원장은 "서동삼 박사님의 풍부한 학문적 역량과 산업계 경험은 진흥원의 바이오의약 본부는 물론 전남 바이오산업 전체의 도약에 큰 동력이 될 것이다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>