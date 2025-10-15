고양시, '제2회 경기·고양 글로벌 바이오 포럼' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·빅데이터 기반 정밀의료 협력 방안 논의

미래 바이오 도시 도약 본격화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 14일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '제2회 경기·고양 글로벌 바이오 포럼(GBF 2025)'을 성공적으로 개최했다고 15일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 지난 14일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '제2회 경기·고양 글로벌 바이오 포럼(GBF 2025)'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

AD

'AI·디지털 전환, 고양 바이오산업의 지속 가능한 성장 전략'을 주제로 열린 이번 포럼에는 국내외 바이오·헬스케어 연구자, 기업 관계자, 의료기관 및 대학 관계자 등 200여 명이 참석해 정밀의료 산업의 최신 동향을 공유하고 AI·빅데이터 기반 신약개발과 의료 혁신을 위한 협력 방안을 논의했다.

이동환 시장은 개회사에서 "AI와 정밀의료는 신약 개발과 임상시험, 개인 맞춤형 치료 등 의료 전반에서 혁신을 이끌고 있다"며 "고양시는 국립암센터를 비롯해 대학·연구기관·기업들과 협력해 AI·빅데이터 기반 정밀의료 클러스터를 조성하고, 글로벌 바이오 혁신 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.

기조연설을 맡은 김주한 서울대학교 연구부총장은 "AI와 의료데이터의 융합은 초고령사회에서 의료 혁신을 가능케 하는 핵심 동력"이라며 "정밀의료 실현을 위해 의료 빅데이터 표준화와 신뢰할 수 있는 AI 인프라 구축이 필요하다"고 강조했다.





AD

이어진 주제발표에서는 김열 국립암센터 대외협력실장이 '레드 바이오 산업 육성'을 주제로, AI·빅데이터 기반 첨단 암정밀진단 및 항암신약개발 중심의 고양 바이오 클러스터 조성을 제안했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>