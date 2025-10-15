BNK금융, 캄보디아 납치·감금 피해자 긴급 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빈대인 BNK금융그룹 회장

BNK금융그룹이 최근 발생한 캄보디아 내 한국인 납치·감금 사건과 관련 피해자 보호를 위한 긴급 지원 대책을 마련했다고 15일 밝혔다.

우선 BNK캐피탈 캄보디아 법인의 임직원을 중심으로 주 캄보디아 한국대사관 및 영사관, 현지 한인회와 협조 체계를 구축한다. 피해자 발생 가능 의심 지역에 대한 정보를 제공하는 등 현지에서 신속한 지원이 가능하도록 대응망을 가동할 예정이다.

또 BNK캐피탈은 약 1억원 규모의 긴급예산을 편성해 피해자의 국내 송환 비용(항공료, 숙박비) 및 납치자 구조활동에 필요한 차량 렌트비, 유류비, 통역비 등 필요자금을 지원할 예정이다. 귀국 후에는 건강검진 및 심리상담을 제공할 계획이다.

아울러 고액 아르바이트, 해외 취업 사기 예방 홍보물을 제작해 캄보디아 공항에 배포, 해외 취업자 및 여행자들의 경각심을 높일 예정이다.

이 외에도 BNK금융은 피해자가 부산은행 또는 경남은행의 고객 및 고객 가족인 경우, 관계기관과 적극적으로 협조해 선제적 금융 보호조치를 시행한다.

BNK금융 관계자는 "국민의 생명과 안전을 지키는 일에 금융권의 사회적 책임이 예외일 수 없다"며 "이번 사태는 단순한 범죄를 넘어 우리 국민의 생명과 안전이 직결된 사안인 만큼 그룹의 모든 가용자원을 활용해 피해자 지원에 앞장서겠다"고 말했다.





한편 BNK금융은 캄보디아 프놈펜에 BNK캐피탈 법인을 보유하고 있으며 지난달 기준 17개 지점과 총 267명의 임직원(한국 주재원 2명 포함)을 두고 있다. 해당 법인은 개인 소액신용대출 중심으로 영업 중이며, 현지 금융 접근성이 낮은 서민층을 주요 대상으로 포용금융 역할을 수행하고 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

