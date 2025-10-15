NH농협동두천시지부, '농심천심' 취약계층 주거환경개선사업 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협동두천시부(지부장 이철현)은 동두천시 관내 취약계층을 대상으로 노후된 주택의 벽지와 장판을 교체하는 주거환경개선사업을 실시했다고 15일 밝혔다.

박형덕 동두천시장(가운데)이 15일 NH농협동두천시부를 방문해 관계자들을 격려하고 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

이날 사업은 농협의 전사적 운동인 '농심천심운동' 의 10대 과제 중 하나로 추진되었으며, 농협 임직원과 의정부보호관찰소가 함께 참여해 열악한 주거환경을 개선했으며, 박형덕 동두천시장도 현장을 방문해 따뜻한 격려의 시간을 가졌다.

격려 방문한 박형덕 시장은 "농협의 꾸준한 사회공헌활동에 감사드린다."며 "동두천시도 지역의 취약계층과 시민의 행복을 위해 더욱 세심히 살피겠다"고 말했다.





이철현 지부장은 "더불어 사는 따뜻한 지역사회를 만들기 위해 어려운 이웃이 소외되지 않도록 지속적인 지원사업을 펼쳐 나가겠다"며 "농협은 농업인과 지역주민이 함께 행복한 사회를 만들어가기 위해 앞으로도 '농심천심(農心天)운동'을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

