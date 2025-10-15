제2의 샤인머스캣 육성한다…농진청, '코코볼·슈팅스타' 등 신품종 본격 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농진청, 신품종 보급확대…'샤인머스캣' 편중 해소 기대

"국내 소비자 선택폭 넓히고, 아시아 시장 수출확대"

농촌진흥청이 샤인머스캣과 경쟁할 포도 신품종에 대한 본격적인 보급에 나선다. 샤인머스캣 편중 현상을 일부 해소해 국내 소비자의 선택폭을 넓히는 동시에 포도 수출 확대에 기여할 것으로 기대된다.

농촌진흥청은 민관 협력으로 탄생한 고품질 포도 코코볼과 슈팅스타, 홍주씨들리스의 재배면적을 2030년까지 300㏊로 늘려 보급하겠다고 15일 밝혔다.

최근 소비자들은 간편 섭취가 가능한, 껍질째 먹는 씨 없는 포도를 선호하고 있다. 국내에 2015년 도입된 샤인머스캣은 높은 당도(평균 18브릭스)와 껍질째 먹을 수 있다는 편의성에 힘입어 최근 재배면적이 급속히 증가했다. 재배면적이 급격하게 증가한 탓에 최근 공급이 크게 늘면서 조기출하 등에 따른 품질 저하 문제가 나오고 있는 상황이다.

김대현 국립특작과학원 원예작물부장은 "샤인머스캣은 지난 10년간 국내 과수산업에서 가장 급성장한 품종으로 공급이 크게 늘면서 가격이 계속 내려가고 있어 이를 대체할 품종 보급이 시급한 상황"이라며 "코코볼과 슈팅스타, 홍주씨들리스 등의 보급 확대를 통해 샤인머스캣의 공급 감소를 유도해 전체 포도산업 성장을 꾀하려고 한다"고 말했다.

농진청이 보급 중인 신품종은 샤인머스캣처럼 껍질째 먹을 수 있는 데다가 맛과 향, 식감 면에서 기존 포도와는 차별화된 특징을 가지고 있다.

우선 코코볼은 껍질이 얇고 과육이 단단하며 아삭한 품종이다. 당도는 평균 19브릭스 이상으로 높은 편이다. 특히 송이가 성글게 달려 알 솎는 데 드는 노동력을 줄일 수 있다. 2024년 보급되기 시작했고, 빠른 성장세를 보여 현재 천안과 영천, 상주 지역을 중심으로 총 5㏊ 정도에서 재배 중이다.

슈팅스타는 독특한 껍질 색과 솜사탕 향이 나는 것이 특징이다. 평균 당도도 19브릭스 이상으로 높고, 껍질째 먹을 수 있는 아삭한 식감에 독특한 향과 색을 지니고 있다. 올해부터 상주를 중심으로 20t가량(재배면적 3ha 추정)이 출하돼 백화점과 온라인 시장 중심으로 유통되고 있다.

'씨 없는 빨간 포도'라는 뜻을 가진 홍주씨들리스도 껍질째 먹을 수 있는 품종으로 아삭한 식감과 새콤달콤한 맛이 특징이다. 전체 묘목 보급으로 보면 100㏊로 추정되는데, 특히 상주와 홍성 지역을 중심으로는 약 5㏊ 면적에서 재배되고 있다.

농진청은 2030년까지 세 품종의 재배면적을 총 300㏊까지 늘려 보급하는 것을 목표로 지방자치단체, 생산자 단체, 유통업계와 협력 중이다. 한국포도회는 묘목 보급과 현장 실증을, 한국포도수출연합은 국내외 홍보와 수출 기반을 지원하고 있다. 국립원예특작과학원과 지자체 연구진은 재배 지침서 개발과 기술 지원을 맡고 있다.

아울러 내년부터는 홍콩·베트남 등 아시아 시장을 중심으로 품종별 1톤가량의 시범 수출을 추진할 예정이다.





김 부장은 "코코볼과 슈팅스타, 홍주씨들리스는 소비자 기호에 맞으면서도 농가 소득 안정에 기여할 수 있는 품종"이라며 "전문 생산단지 구축으로 생산 기반을 확보하고, 재배 안정성을 높이는 연구를 지속함으로써 국산 포도 품종 다양화와 시장 확대를 이끌어가겠다"고 말했다.





