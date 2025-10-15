‘남북9축고속도로 조기건설 기원’ 연합 퍼포먼스, 영양군서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북·강원, 10개 시·군 연합



15일 영양군민 체육대회 연계

남북9축고속도로 추진협의회는 15일 영양 공설운동장에서 열린 제55회 영양군민 체육대회와 연계해, 강원·경북 10개 시·군이 함께하는 '남북 9축고속도로 조기건설 기원' 연합 퍼포먼스를 개최했다.

행사는 '남북9축, 함께 잇다' 슬로건 아래 강원·경북 10개 시·군 대표단이 운동장 양 끝에서 동시에 출발, 중앙에 위치한 제막 무대에서 하나로 모여 '남북9축 고속도로' 표지판을 공동 제막하는 순으로 진행됐다.

서로를 향해 한 걸음씩 다가가는 발걸음은 그간의 기다림과 주민들의 간절한 염원을 한 화면에 압축했고, 제막의 순간에는 '더 가까워진 일상'에 대한 약속과 국가균형발전에 대한 분명한 메시지를 또렷이 전달했다.

특히 군민 1만여명이 지켜보는 앞에서 펼쳐진 이번 퍼포먼스는 그 당위성과 가능성을 현장의 언어로 또렷이 시각화했다.

분산돼 있던 열 곳의 발걸음이 중앙에서 하나로 이어지며 "남북9축은 결국 하나의 길로 완성될 것"이라는 메시지를 강하게 각인시켰고, 질서정연한 진행과 뜨거운 호응 속에 행사는 마무리됐다.

남북9축고속도로는 강원 양구에서 경북 영천까지 내륙을 관통하는 국가 기간 교통축으로, 접근성 취약으로 인한 동북내륙의 구조적 불리함을 해소할 핵심 교통 인프라로 평가된다.

지난 2021년 9월 '제2차 국가도로망 종합계획'에서 남북 6축에서 9축으로 확대되며 국가교통축으로 재정립된 이후, 10개 시·군은 2023년 7월 '남북9축 고속도로 추진협의회' 창립과 함께 국토교통부의 강원내륙 고속도로 사전타당성 연구용역 착수, 경북권(영천·청송·영양·봉화) 사전타당성 조사 추가 착수 등 후속 절차를 이어왔다.

이보다 앞선 2020년부터 관계 시·군 실무회의와 공동 건의문 채택, 중앙부처·국회·광역단체 면담을 지속해 왔으며, 2024년에는 조기 건설 청원(만인소) 서명운동(10개 시·군 1만 5134명), 영양 범군민 총결의대회(군민 1만명)로 주민 공감대를 확장했다.

이렇듯 10개 시·군이 남북9축 고속도로에 간절히 매달리는 이유는 "이동 격차가 곧 삶의 격차"가 됐기 때문이다. 해당 고속도로가 경유하는 10개 시·군 전부가 인구감소지역이며, 30분 내 고속도로 접근가능률 역시 강원 40.8%, 경북 75.0%('23, 국토부)로 전국 최하위권이다.

특히 영양군은 전국 유일의 '교통 3무(4차선·고속도로·철도 無)' 지역이며, 인제·양구를 제외한 8개 시·군이 성장촉진지역으로 지정되는 등 낙후지표가 집중돼 국가 차원의 특별한 고려가 요구된다.

그럼에도 이 축은 잠재력이 크다. 수도권 2600만, 부울경 750만의 관광과 교류 수요를 흡수하고, 농·임산물 중심 내륙 물류비 절감과 산업권 연계 확대를 통해 생활인구 증가와 지역경제 활성화를 견인할 것으로 기대된다.

오도창 군수는 "남북9축고속도로는 10개 시·군의 생활권과 산업권, 그리고 재난 대응의 생명선을 하나로 잇는 국가 인프라"라며 "오늘 보여준 연대를 바탕으로 제3차 고속도로 건설계획 중점사업에 남북9축이 반드시 반영되도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.





남북9축고속도로 추진협의회는 11월 중 '공동 결의대회' 개최로 연대 체계를 더욱 공고히 하고, 제3차 고속도로 건설계획 반영을 위한 관계 기관 협의를 지속할 계획이다.

