HJ중공업, 하반기 친환경 선박·MRO 진출로 실적 기대감 ‘상승’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LNG 벙커링선·컨테이너선 잇단 수주



미 해군 MRO 협약 체결도 ‘가시권’

HJ중공업이 친환경·고부가가치 선박 수주와 MRO(유지·보수·정비) 사업 진출에 속도를 내며 올 하반기 실적 기대감을 높이고 있다.

HJ중공업은 지난 7월 에이치라인해운으로부터 1만 8000㎥급 LNG 벙커링선 1척을 수주한 데 이어, 9월에는 오세아니아 지역 선주사와 총 6400억원 규모의 8850TEU급 친환경 컨테이너선 4척 건조 계약을 체결했다.

두 계약 모두 선주 측이 HJ중공업의 기술력과 품질, 납기 이행 능력을 높게 평가해 발주한 것으로 전해졌다.

특히 강점을 보유한 특수선 분야에서는 MRO 시장 진출을 본격화하고 있다. 지난 9월 23일 미 해군 해상체계사령부(NAVSEA) 실사단이 HJ중공업 영도조선소를 방문해 MRO 사업 자격 심사를 진행했다.

실사단은 대형수송함, 고속상륙정 등 현장 점검을 통해 안전·품질관리 체계와 보안 수준을 꼼꼼히 살폈으며, HJ중공업의 사업 수행 능력에 높은 만족을 표한 것으로 알려졌다.

HJ중공업은 이미 서류심사와 기술 역량 평가를 통과했으며, 현장 실사 이후 종합 평가 결과에 따라 이르면 11월 중 미정부와 MSRA(함정정비협약) 체결이 기대된다.

MSRA는 미정부가 해당 조선소의 함정 유지·보수·정비 능력을 공식 인증하는 절차로, 체결 시 해외 MRO 사업 진출의 교두보가 될 전망이다.

또 부산·경남 지역 조선·기자재 업체들과 협의체를 구성해 기술, 인력, 부품 공급망 등 MRO 생태계 조성에도 나서고 있다. HJ중공업은 이를 통해 지역 산업과의 상생 기반을 마련하고, 글로벌 방산 정비 시장 진출을 위한 기반을 강화할 방침이다.

최근 최대주주가 100% 참여한 제3자 유상증자로 확보한 자금을 활용해 재무구조를 개선하고, 친환경·고부가가치 선박 수주 확대와 한-미 MASGA(마스가) 프로젝트 연계 MRO와 방산 투자를 추진할 계획이다. 회사의 중장기 성장성과 재무 건전성을 동시에 강화하려는 전략이다.

올 상반기 기준 HJ중공업의 조선·건설부문 통합 수주잔고는 8조 8000억원에 달한다.





AD

HJ중공업 관계자는 "조선, 건설, 방산 등 전 사업이 시너지를 내며 안정적인 성장세를 이어가고 있다"며 "최대 주주의 자본 지원과 함께 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 지속성장 기업으로서의 가치를 한층 높여가겠다"고 말했다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>