백경현 시장 "구리형 도시재생의 출발점…도시 미래 바꾸는 원동력"

구리시, '2025년 도시재생 대학' 개강

주민과 함께 지속 가능한 도시 배운다

도시재생 이론·사례 중심 6강 과정 운영

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 14일 구리 여성행복센터에서 '2025년 구리시 도시재생 대학' 개강식을 개최하고 약 3주간의 본격적인 교육 일정에 돌입한다고 15일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 14일 구리 여성행복센터에서 '2025년 구리시 도시재생 대학' 개강식을 개최하고 있다. 구리시 제공

이번 도시재생 대학은 '주민과 함께 배우고 실천하는 지속 가능한 도시'를 주제로, 구리 시민 20여 명이 참여해 도시재생의 기본 개념부터 실무 중심의 우수 사례까지 폭넓게 배우는 학습의 장으로 마련됐다.

교육은 지난 14일부터 30일까지 총 6강 과정으로 진행되며, 도시재생 정책의 이해, 주민 참여형 도시재생 사례, 현장 견학 등 실질적이고 체험 중심의 프로그램으로 구성됐다.

특히, 민·관 협력형 도시재생 사례를 중심으로 참여자들이 직접 지역 문제를 진단하고 개선 방향을 제시할 수 있도록 주민 주도의 실천 역량 강화에 중점을 두었다.

구리시 도시재생 대학은 2022년 첫 개강 이후 매년 운영되며, 도시재생에 대한 시민의 이해를 높이고 주민 중심의 참여 기반을 강화하는 핵심 프로그램으로 자리 잡았다.





백경현 구리시장은 "도시재생 대학은 주민이 배우고 참여해 도시를 변화시키는 구리형 도시재생의 출발점"이라며"시민 여러분의 배움과 참여가 도시의 미래를 바꾸는 원동력이 될 것"이라고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>