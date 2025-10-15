영주시, ‘소방차 활동공간 확보 우수공동주택 인증제’ 참여 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 11일까지, 안전한 주거환경 조성·화재 대응력 강화

경북 영주시는 오는 11월 11일까지 준공 후 10년이 경과한 관내 공동주택을 대상으로 '2025년 소방차 활동공간 확보 우수공동주택 인증제' 참여 신청을 받는다.

'소방차 활동공간 확보 우수공동주택 인증제'는 공동주택 내 인명 구조와 화재 진압을 위한 소방차 진입·활동 공간 확보 여부 등을 종합적으로 평가해 인센티브를 제공하는 제도로, 안전한 주거환경 조성과 시민의식 제고를 위해 2016년부터 시행되고 있다.

평가 항목은 △소방활동 여건 △화재예방 △소방시설 유지관리 등 3개 분야 11개 항목으로 구성되며, 현장 방문 점검과 야간 불시 점검을 통해 객관적인 평가가 이뤄진다.

인증받은 공동주택에는 인증 현판이 수여되며, 영주시 공동주택 관리보조금 지원조례에 따라 보조금 신청 시 우선순위가 부여되고 지원 한도 또한 최대 80%까지 상향된다.

참여를 희망하는 공동주택은 영주시청 안전재난과를 방문하거나 우편으로 신청할 수 있으며, 신청서식은 영주시청 홈페이지 '고시·공고'란에서 내려받을 수 있다.





강신혁 안전재난과장은 "공동주택은 화재 발생 시 대규모 피해로 이어질 가능성이 높은 만큼, 소방차 활동공간 확보에 적극적으로 동참해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 함께해 주길 바란다"고 말했다.

영주시청.

