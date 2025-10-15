진안군, 18일 '은천숲 작은음악회' 연다

트럼펫·오카리나·색소폰 연주 등 즐길거리 '풍성'
전북 진안군이 오는 18일 오후 2시~4시까지 은천생태마을 숲에서 '제2회 은천숲 작은 음악회'가 열린다.
15일 군에 따르면 이번 음악회는 은천생태마을운영위원회가 주최하고 진안군 후원으로 지난해에 이어 2회를 맞이한다.
위원회는 음악회에서 트럼펫·오카리나·색소폰 연주와 시 낭송, 삼행시 이벤트와 행운권 추첨 등 다채로운 프로그램을 마련해 음악회를 찾는 관람객들에게 다양한 즐거움을 선사할 계획이다.
은천숲은 전북도 기념물 제95호로 지정된 세 그루의 가림리줄사철나무가 아름드리 느티나무와 팽나무를 휘감으며 자라는 특별한 생태공간으로 은천마을의 상징이자 주민들의 휴식처로 사랑받고 있어 숲에서 열리는 음악회가 더욱 특별하게 다가올 예정이다.
전병식 군 생태관광지역 협의체 위원장은 "올해 두 번째로 열린 작은음악회가 은천마을의 자연과 주민의 따뜻한 마음이 어우러진 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 문화행사를 지속하겠다"고 말했다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
