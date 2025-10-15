경주 APEC 숙소 ‘농협경주교육원’서 크린텍 자율주행 청소장비 시연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APEC 정상회의 앞두고 친환경 스마트 청소 기술 선보여… “K-클린 모빌리티”로 주목

2025 APEC 정상회의 개최를 앞두고, 주요 숙소 중 하나인 농협경주교육원에서 국내 청소장비 선도기업 크린텍(Cleantech)이 운영하는 자율주행 청소장비 시연이 진행되었다.

이번 시연은 국제행사에 맞는 친환경·스마트 청소 인프라 구축 방안을 실증하기 위한 것으로, 첨단 청소기술을 통한 시설 관리 혁신 가능성을 보여주었다.

■ 국제행사 대비, 스마트 청결 시스템 도입

농협경주교육원은 APEC 기간 중 정상급 인사와 각국 대표단이 숙박 및 회의를 진행할 핵심 시설 중 하나로 꼽힌다.

이에 맞춰 크린텍은 자율주행 청소장비 3종 (SP50, L4, X4)을 투입해 실제 운영 환경에서의 효율성과 안정성을 점검, 행사 기간 내 적극 운영될 예정이다.

이 장비들은 실내 복도, 교육원 로비 등 각기 다른 환경에서 운행되며 장애물 인식, 경로 최적화, 청소 모니터링 등 자율 운행 기반의 스마트 관리 기능을 선보일 예정이다.

■ 탄소저감·무인운영으로 ESG 인프라 구현

시연 현장은 "APEC 우리가 만들어가는 지속가능한 내일" 기조에 맞춰, 완전 자율 로봇 청소장비를 중심으로 구성되었다.

크린텍의 자율주행 장비들은 모두 단순한 청소 자동화를 넘어, 무인 청소와 에너지 절감이 결합된 ESG 관리체계를 실현할 수 있음을 보여주었다.

■ "K-클린 모빌리티 기술로 세계무대 도약"

크린텍 관계자는 "이번 시연은 단순한 장비 시연이 아니라, 자율주행 로봇 청소기술이 국제행사 수준의 시설 운영에 충분히 적용 가능함을 검증하는 현장"이라며,

"경주 APEC을 계기로 국내 공공시설, 대형 리조트, 산업단지 등 더 많은 현장에서도 자율주행 청소 인프라를 확대할 계획"이라고 밝혔다.





한편 크린텍은 '모빌리티 케어, 깔끔하게 크린텍' 이라는 브랜드 슬로건 아래, 최근에는 배터리 관제, 예지정비, AI 청소 로봇 등 스마트 모빌리티 케어 분야로 사업을 확장하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

