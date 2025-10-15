파라다이스, 회사채 수요예측에 7000억 몰려…"모집액 12배"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 공모 회사채 수요예측 진행

민평금리보다 낮은 금리로 마감

발행액 1000억원 확정

차입금 차환·IT 인프라 등에 투자

파라다이스그룹은 지난 14일 진행한 회사채 공모 수요 예측에서 총 7050억원 규모의 매수 주문이 몰렸다고 15일 밝혔다.

이는 당초 모집금액 600억원의 약 12배에 달하는 액수다. 수요예측 참여 금액은 2년물 3550억원, 3년물 3500억원을 각각 기록했다. 가산 금리는 등급 민평 금리 기준 2년물 -23bp(1bp＝0.01%) 3년물 -41bp에 형성됐다. 파라다이스 측은 회사 재무 안정성과 성장 가능성을 시장에서 인정한 결과, 수요예측에서 언더발행에 성공한 것이라고 분석했다.

최종 회사채 발행액은 1000억원으로 확정됐다. 파라다이스는 이 중 800억원을 기존 차입금 차환에, 200억원은 IT 인프라 등에 투자할 계획이다. 이자 비용 절감뿐 아니라 DT 전환도 빠르게 진행해 나간다는 계획이다.

파라다이스는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 발생한 2020년 공모채 발행에 실패한 뒤 5년 만에 다시 도전해 긍정적인 결과를 확인했다. 파라다이스의 올해 상반기 매출액은 5678억원으로 전년 동기 대비 5.5% 증가했고, 당기순이익은 38.3% 상승한 755억원을 기록했다.





파라다이스 관계자는 "코로나19 이후 실적 반등에 성공한 데다 복합리조트 산업으로의 변화와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영으로의 전환 노력이 시장의 신뢰를 높였다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

