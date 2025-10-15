파두, 대만 에이데이터·기가컴퓨팅과 '삼각협력'…차세대 SSD 생태계 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이터센터 전문기업 파두(FADU)가 대만 에이데이터, 기가컴퓨팅과 차세대 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 생태계 구축을 위한 전략적 협력에 나섰다.

이번 협력은 에이데이터의 신생 엔터프라이즈 브랜드 '트러스타(TRUSTA)'를 중심으로 파두의 컨트롤러 기술과 에이데이터의 SSD 전문성, 기가컴퓨팅의 첨단 서버 엔지니어링 역량을 결합해 이뤄졌다고 15일 파두는 밝혔다. 인공지능(AI) 시대 성능과 에너지 효율성을 재정의하는 솔루션을 제공하고자 마련됐다.

시장조사기관 트렌드포스에 따르면 2030년까지 AI 추론 데이터량은 훈련 데이터의 3.8배에 달할 것으로 관측되며 에너지 소비 수요도 2023년 대비 1.65배 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 에너지 효율적인 저장 솔루션이 핵심 트렌드로 부상하고 있다.

기가컴퓨팅 플랫폼에서 검증된 플래그십 신제품 '트러스타 T7P5 PCIe 5.0 SSD'는 고성능과 탁월한 전력 효율을 달성하며 차세대 AI 인프라 구축을 위해 최적화한 모델이다.

지난 5월 열린 컴퓨텍스 2025에서 대만 SSD 모듈 기업 에이데이터(ADATA)가 파두와 협력해 기업용 SSD 브랜드 '트러스타(TRUSTA)'를 새롭게 런칭했다. 왼쪽부터 찰리 우(Charly Woo) 에이데이터 부사장, 김태균 파두 최고사업책임자(CBO), 셸리 첸(Shalley Chen) 에이데이터 사장, 이지효 파두 대표이사 최고경영자(CEO), 남이현 파두 대표이사. 파두.

이 제품에는 파두의 Gen.5 컨트롤러가 탑재됐고 기가컴퓨팅의 최신 서버 플랫폼(인텔 제온 6 및 AMD EPYC 9005 시리즈)을 통해 검증을 마쳤다.

SSD 호환성을 입증하는 'QVL(Qualified Vendor List, 공인 공급업체 목록)' 인증을 획득한 트러스타 SSD는 ▲초당 1만3500MB 고속 읽기 ▲초당 1만300MB 고속 쓰기 ▲와트당 447MB 전송 효율을 갖췄다.

3 DWPD(Drive Writes Per Day, 저장장치의 하루당 전체 용량을 몇 번까지 쓰고 지울 수 있는가를 나타내는 내구성 지표)의 내구성을 갖춰 AI 훈련 및 실시간 데이터 처리 및 대규모 데이터 분석 및 처리(OLTP/OLAP) 등 고강도 컴퓨팅을 처리할 수 있다.

실제 파두는 에이데이터와의 협력을 통해 화이트라벨(White-label) SSD 사업을 활발히 추진 중이다. 대만 주요 서버 제조사들을 대상으로 트러스타 Gen5 SSD 샘플링을 본격적으로 시작했으며 검증 및 호환성 테스트를 진행 중이다.

특히 SSD 완제품 공급 이후 단계로서 중장기적 관점에서의 공동 개발 및 사업화도 진행 중이다. 파두의 기업용 SSD 솔루션과 검증된 기술력, 에이데이터가 가진 양산 인프라와 글로벌 고객망을 활용해 양사간 시너지를 모색하고 있다.

기가컴퓨팅의 주요 플랫폼에서 품질 검증 및 호환성 테스트를 완료함으로써 QVL 등재를 마쳤고, 이를 기반으로 파두-에이데이터-기가컴퓨팅 3자간 공동 마케팅 활동을 통해 판매 기회 확대도 추진하고 있다.

또 대만 내 다른 주요 서버 제조사들과도 주요 플랫폼에서의 검증 및 호환성 테스트가 진행 중이고 향후 공동 마케팅을 추진해 나갈 전략이다.

중국 시장에서는 모듈사와의 파트너십을 기반으로 화이트라벨 SSD 사업 협력을 확대하고 있으며 이를 통해 판매 기회 확장을 추진하고 있다. 중국 내 서버사 및 데이터센터 고객향 판매 기회 논의 역시 활발히 진행 중이다.





이지효 파두 대표는 "파두는 복수의 하이퍼스케일 기업들에게 AI 데이터센터에 최적화한 컨트롤러를 공급하고 있을 뿐만 아니라 대만 에이데이터, 기가컴퓨팅 등 파트너사들과의 전략적 협업을 통해 아시아 시장 공략도 강화하고 있다"고 밝혔다





