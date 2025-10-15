광주 북구, 16일 장애인 평생학습도시 성과 공유회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 북구가 장애인 평생학습 활성화를 위한 성과공유회를 연다. 지역 주도의 평생교육 성과를 돌아보고 발전 방향을 논의하는 자리다.

북구는 오는 16일 솔로몬파크 저스티스홀에서 '디깅 모멘텀 북구'를 주제로 2025년 장애인 평생학습도시 운영 성과공유회를 개최한다고 15일 밝혔다.

'장애인 평생학습도시 운영사업'은 교육부 국립특수교육원이 매년 공모를 통해 지원하는 사업으로, 장애인의 지역사회 정착 역량을 높이기 위한 제도다. 북구는 올해 공모 선정으로 확보한 1억원의 예산을 투입해 4개 분야 17개 프로그램을 운영하고 700여명의 장애인에게 자립과 사회참여의 기회를 제공했다.





성과공유회에는 사업 참여자와 관련 기관 관계자 등 180여명이 참석한다. 행사 순서는 식전공연, 기념 퍼포먼스, 성과 발표순으로 진행된다. 또 참여자 공예품 전시, 굿즈 만들기 체험, 보이는 라디오 중계 등 부대행사도 마련됐다.





