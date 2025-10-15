안산시, 파리 동부행정구역과 우호협력도시 협약 체결

교육·문화·예술·경제 협력 강화…경자구역 IR도 개최
이민근 시장 "유럽 도시들과 투자 네트워크 강화"
경기도 안산시는 14일(현지시간) 프랑스 현지에서 파리 동부행정구역(Paris Est Marne & Bois)과 우호협력도시 관계 합의서를 체결했다고 밝혔다.
파리 동부행정구역 본부에서 열린 협약 체결식에는 이민근 시장 등 안산시 대표단과 올리비에 카피타니오 파리 동부행정구역 의회 의장 등이 참석했다.
이날 협약으로 양 도시는 교육·문화·예술·경제 등 다양한 분야에서 협력사업을 추진할 방침이다.
앞서 지난해에는 줄리앙 베이유 파리 동부행정구역 부의장이 안산시를 방문해 교류의향서를 체결했었다. 올해 5월에는 안산시가 개최한 안산국제거리극축제에 파리 동부행정구역 소속 쑤안 르 컴퍼니 공연단이 참여하기도 했다.
양 도시는 앞으로 국제거리극축제 상호 초청과 파리 동부행정구역의 한국예술관광센터(Marne & Bois Korea Arts Tourism Center) 개관 등을 통해 문화 교류를 확대할 계획이다.
이 시장은 "앞으로 양 도시는 서로의 장점과 자원을 적극적으로 활용해 상호 발전을 함께 도모해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.
안산시 대표단은 이날 파리 동부행정구역 본부에서 국제협력 간담회를 개최해 '안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역' 투자 유치설명회(IR)도 진행했다.
행사에는 프랑스 주요 기업 관계자와 행정기관 인사 등 40여 명이 참석해 ASV의 미래 성장 전략 및 글로벌 투자환경에 큰 관심을 보였다고 시는 설명했다.
행사에서는 이 시장이 직접 ▲인공지능(AI)·첨단로봇 중심의 R&D 특화단지 조성 ▲스마트 제조 및 글로벌 기업 유치 전략 ▲국제학교 설립을 포함한 교육·문화 인프라 확충 계획 등을 발표했다.
이 시장은 "ASV 경제자유구역은 대한민국을 대표하는 글로벌 혁신 거점으로 도약할 것"이라며 "프랑스를 비롯한 유럽 주요 도시들과의 교류와 협력을 통해 국제 투자 네트워크를 강화해 나가겠다"고 말했다.
