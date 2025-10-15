안산시, 파리 동부행정구역과 우호협력도시 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육·문화·예술·경제 협력 강화…경자구역 IR도 개최

이민근 시장 "유럽 도시들과 투자 네트워크 강화"

경기도 안산시는 14일(현지시간) 프랑스 현지에서 파리 동부행정구역(Paris Est Marne & Bois)과 우호협력도시 관계 합의서를 체결했다고 밝혔다.

14일 프랑스 파리 동부행정구역 본부에서 열린 우호협력도시 관계수립 합의서 체결식에서 이민근 안산시장(왼쪽 네번째)이 올리비에 카피타니오 동부행정구역 의장과 함께 합의서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

파리 동부행정구역 본부에서 열린 협약 체결식에는 이민근 시장 등 안산시 대표단과 올리비에 카피타니오 파리 동부행정구역 의회 의장 등이 참석했다.

이날 협약으로 양 도시는 교육·문화·예술·경제 등 다양한 분야에서 협력사업을 추진할 방침이다.

앞서 지난해에는 줄리앙 베이유 파리 동부행정구역 부의장이 안산시를 방문해 교류의향서를 체결했었다. 올해 5월에는 안산시가 개최한 안산국제거리극축제에 파리 동부행정구역 소속 쑤안 르 컴퍼니 공연단이 참여하기도 했다.

양 도시는 앞으로 국제거리극축제 상호 초청과 파리 동부행정구역의 한국예술관광센터(Marne & Bois Korea Arts Tourism Center) 개관 등을 통해 문화 교류를 확대할 계획이다.

이 시장은 "앞으로 양 도시는 서로의 장점과 자원을 적극적으로 활용해 상호 발전을 함께 도모해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

안산시 대표단은 이날 파리 동부행정구역 본부에서 국제협력 간담회를 개최해 '안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역' 투자 유치설명회(IR)도 진행했다.

행사에는 프랑스 주요 기업 관계자와 행정기관 인사 등 40여 명이 참석해 ASV의 미래 성장 전략 및 글로벌 투자환경에 큰 관심을 보였다고 시는 설명했다.

행사에서는 이 시장이 직접 ▲인공지능(AI)·첨단로봇 중심의 R&D 특화단지 조성 ▲스마트 제조 및 글로벌 기업 유치 전략 ▲국제학교 설립을 포함한 교육·문화 인프라 확충 계획 등을 발표했다.





이 시장은 "ASV 경제자유구역은 대한민국을 대표하는 글로벌 혁신 거점으로 도약할 것"이라며 "프랑스를 비롯한 유럽 주요 도시들과의 교류와 협력을 통해 국제 투자 네트워크를 강화해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

