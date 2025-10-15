고창군, 23일 문화의전당서 '광화문, 그 사내' 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LED 미디어 퍼포먼스…공연료 1만원

전북 고창군이 오는 23일 고창문화의전당에서 오후 7시 30분 'LED 미디어 퍼포먼스-광화문, 그 사내' 공연을 연다.

'LED 미디어 퍼포먼스-광화문, 그 사내' 공연 포스터. 고창군 제공

15일 군에 따르면 이번 공연은 16세기 조선의 무신으로 혼란의 시기를 살았던 이순신 장군의 삶을 재해석한 스토리로 가슴 깊이 기쁨과 노여움, 슬픔과 즐거움을 우러나오는 구성에 전통적인 공연 요소들과 디지털 기술이 만나 관객들의 눈과 귀를 만족시키는 공연이다.

또 순수예술인 국악과 한국무용에 현대기술인 3D 레이저 퍼포먼스를 융합한 신개념 시대극으로, 동서양을 아우르는 음악과 무용을 통해 관객과 소통하고, 파워풀한 음악과 역동적인 움직임으로 생동감 넘치는 무대를 보여줄 예정이다.





공연료는 1만원이며 고창군민 특별할인으로 3,000원 (청소년 1,500원)이다. 티켓예매는 16일 오전 9시부터이며 인터넷 예매는 고창문화의전당 홈페이지에서 신청 가능하며 현장 예매는 고창문화의전당에서 진행된다. 자세한 사항은 고창문화의전당으로 문의하면 된다.





