현대L&C, 건자재 전시장 '스튜디오 H' 오픈

전시 공간 곳곳에 건자재 적용

갤러리 형식부터 인테리어 전시까지

프로젝트 협업·네트워킹까지 한곳에서

현대L&C는 서울 서초구 교대역 인근에 직영 전시장 '스튜디오 H(Studio H)'를 연다고 15일 밝혔다.

스튜디오 H는 지하 1층부터 4층까지 총 5개 층 규모로 이뤄져 있으며, 전시 공간 곳곳에 현대L&C 자재가 적용돼 방문객이 자재의 질감·내구성·시공감을 자연스럽게 확인할 수 있도록 구성된 게 특징이다.

현대L&C 스튜디오 H 내 1층 로비 모습. 현대L&C

지하 1층에는 현대L&C의 인테리어필름·바닥재·벽지 등 200여 종의 건자재 샘플이 전시됐다. 조명과 조도를 다양하게 구성한 '라이팅 존'을 마련해 같은 자재여도 빛의 조건에 따라 색깔과 질감이 달라지는 모습을 확인할 수 있게 했다.

1층에는 인조대리석 '하넥스'로 곡선 무늬의 벽면을 구현하고 현대L&C의 프리미엄 강화 천연석 '칸스톤'을 종류별로 전시해 갤러리 같은 환경을 조성했다.

2층부터 4층까지의 공간에서는 현대L&C의 프리미엄 창호 '레하우'를 비롯해 현대L&C의 중문·벽장재·시스템 선반 등을 이용한 주방·욕실·드레스룸 인테리어를 선보인다.

현대L&C는 스튜디오 H를 통해 고객 접점을 확대하고 인테리어 전문가를 위한 트렌드 세미나를 개최해 최신 자재 동향과 디자인 인사이트를 공유할 계획이다.





회사 관계자는 "스튜디오 H는 다양한 자재의 비교·체험뿐 아니라 프로젝트 협의 및 네트워킹까지 한 자리에서 가능한 원스톱 건자재 설루션 공간"이라며 "그동안 현대L&C가 축적해 온 전문성과 브랜드 특장점에 대해 고객과 적극적으로 소통할 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

