교육부, 교육발전특구 선도지역에 세종시 선정 승격

특별교부금 최대 5억원 추가 확보

미래교육도시 도약 기반 강화

세종시가 교육발전특구 관리지역에서 선도지역으로 승격됐다. 미래 교육도시 도약에 한층 더 탄력을 받을 것이라는 전망이다.

15일 세종시에 따르면 교육부 '2024년 교육발전특구 시범지역 운영' 성과관리 결과 선도지역 승격과 함께 특별교부금 최대 5억 원을 추가로 지원받는다고 밝혔다.

교육발전특구는 시와 시 교육청이 대학, 산업체 등 지역기관과 협력해 지역맞춤형 교육 발전 전략을 자율적으로 마련하고 지역인재를 육성·지원하는 체제다. 교육부는 특구를 선도지역과 관리지역으로 나누고 관리지역은 매년 성과관리 결과에 따라 선도지역 승격, 관리지역 유지, 탈락 여부를 결정하고 있다.

시와 시 교육청은 지난해 국비 7000만 원 확보에 이어 올해 국비 30억 원과 선도지역 승격으로 추가 확보한 특별교부금 최대 5억 원을 투입해 미래 교육 선도에 나선다.

특히 교육발전특구 선도지역 승격에 따라 매년 성과관리 결과에 따른 특구 지정 유지에 대한 불확실성을 해소하고 정부 예산을 확보해 안정적인 사업 추진이 가능해졌다. 앞서 시와 시 교육청은 2024년 7월 교육발전특구에 지정된 이후 세계로 나가는 미래 교육도시, 세종을 공동 비전으로 교육 발전 전략을 수립해 추진하고 있다.

중점과제는 온마을이 함께하는 늘봄체제 구축, 미래 교육을 대비하는 모델학교 운영, 지역 정주형 인재 양성 생태계 조성 등 9개다.

양 기관은 기회 발전 특구와도 연계해 수도권 이전기업, 사이버보안, 미래 모빌리티, 양자, 가속기 등 미래전략산업에 필요한 전문인력 육성 체계를 구축, 상호보완하는 효과를 도모한다는 복안이다.





이승원 경제부시장은 "교육발전특구 선도지역 승격은 세종시가 교육과 지역이 함께 성장하는 도시로 한 단계 더 도약했음을 의미한다"며 "앞으로도 지역인재가 지역에 정주하며 성장할 수 있는 여건을 조성해 청년 유출과 저출산 문제를 완화하고 세종시 교육 발전 특구가 대한민국의 모범사례로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



