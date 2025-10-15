서울창조경제혁신센터, CJ와 ‘오벤터스 8기’ 최종 데모데이 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울창조경제혁신센터는 국내 유망 라이프스타일 스타트업 오픈이노베이션 프로그램 '오벤터스(O!VentUs) 8기' 데모데이를 드림플러스 강남 B1층 이벤트홀에서 오는 10월 29일 진행한다고 밝혔다.

'오벤터스'는 서울창조경제혁신센터와 CJ가 공동 주최·주관하는 프로그램으로, △CJ제일제당(식품/바이오) △CJ프레시웨이 △CJ올리브영 △CJ대한통운(건설) △TVING 총 5개 계열사(6개 부문)가 참여했다. 성장 가능성이 높은 스타트업을 발굴 및 육성하고 공동 사업화 지원부터 데모데이를 통해 라이프스타일 산업 및 투자 생태계를 연결하고 활성화하는 프로그램이다.

이번 데모데이는 지난 7월 '오벤터스 8기'에 식품&바이오, 로지스틱스&커머스, 엔터테인먼트&미디어 분야 유망기업으로 최종 선발된 9개 스타트업의 투자유치와 협업 연계를 위한 기업 소개 자리로, 혁신적인 서비스와 기술을 중심으로 발표하고 매칭된 CJ 계열사와 사업검증(PoC) 결과를 일부 공유할 예정이다.

특히 이번 데모데이는 총 9개 팀의 피칭 이전, 오벤터스 6기 선정팀인 렛서의 심규현 대표가 함께하며, 사업 협력 진행 과정 및 경험, 관련 노하우 및 조언 등 중심으로 사례발표를 진행할 예정이다.

데모데이 참가기업은 ▲내러티브(대표 김인기, 해석 가능한 AI 기술을 활용한 인재 성향 기반 고성과자 조기 예측 및 커리어트랙 최적화 솔루션) ▲앙트러리얼리티(대표 이동윤, 뷰티 AI 분석, 아이템 추천, 시뮬레이션까지 모두 제공하는 all-in-one 뷰티 솔루션) ▲프레쉬아워(대표 임경호, 펫 PHR 빅데이터 기반 건강 분석 및 AI 기반 질환 진단을 통한 맞춤 펫 푸드 정기 구독 서비스) ▲림피드(대표 김희수, 세계 최초 동결건조 처방사료) ▲텍스타일리(대표 공동환, 폐혼방섬유를 원료로 재활용 소재 생산) ▲피피넛(대표 이종덕, 초미립 저온 그라인딩 기술을 융합한 혈당 조절 기능을 가진 견과류 가공품) ▲큐빅(대표 정민찬/배호, 로컬에서 원본 데이터의 성능을 99% 유지하는 보안 합성데이터 생성 솔루션) ▲더브이플래닛(대표 이준호, AI 기반의 숏폼영상 자동제작 솔루션) ▲카멜라이언(대표 박찬혁, 합리적 비용의 고퀄리티 배리어 프리) 총 9개사다.

본 행사는 10월 29일 14시부터 드림플러스 강남 B1층 이벤트홀에서 진행되며, 다양한 투자기관(AC/VC, CVC 등) 및 대·중견기업 관계자, 창업지원기관 유관기관 담당자 등이 참석할 예정이다. 스타트업 9개사와 참관객 간 네트워킹을 통해 투자 연계 및 오픈이노베이션 기회를 제공할 예정이다.

이영근 서울창조경제혁신센터 대표는 "오벤터스 8기에 참여하는 스타트업들이 혁신적인 기술과 사업 모델을 통해 새로운 시장 기회를 창출하고, CJ와의 협력 및 투자 연계를 바탕으로 글로벌 무대에서도 경쟁력을 확보하길 기대한다"며 "서울창조경제혁신센터는 오픈이노베이션 펀드와 다양한 민간 투자 네트워크를 통해 스타트업의 지속 성장을 적극 지원할 것"이라고 말했다.

한편 올해 '오벤터스 8기' 프로그램은 약 4개월간 CJ 계열사와 사업검증(PoC) 진행, 스타트업 역량 강화를 위한 성장 단계별 액셀러레이팅 프로그램(경영 및 사업 전략, IR 및 홍보 등 기업 운영 전반 컨설팅 등)으로 진행됐다. 데모데이 이후에도 투자 검토 및 연계 등 지속적인 후속지원이 진행될 계획이다.





본 데모데이 행사에 대한 자세한 내용과 신청 방법은 서울창조경제혁신센터 오픈이노베이션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

