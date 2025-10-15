예탁원 KSD나눔재단, 사랑의 생필품 나눔 행사 6000만원 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국예탁결제원 KSD나눔재단(이사장 이순호)이 14일 부산 본사에서 '사랑의 생필품 나눔 행사' 후원을 위해 '부산남구장애인 협회(회장 정찬용)'와 '부산시각장애인복지연합회(회장 김복명)' 2곳에 후원금 총 6000만원(단체당 3000만원)을 전달했다.

이번 후원은 '흰지팡이의 날(시각장애인의 날, 매년 10월15일)'을 맞이해 부산지역 장애인을 지원하고 지역경제 활성화에 기여하고자 마련됐다.

후원금을 전달받은 부산남구장애인협회와 부산시각장애인복지연합회는 부산지역 소상인으로부터 각각 쌀과 라면을 구입해 약 2300가구에 배포할 예정이다.

이순호 KSD나눔재단 이사장은 "작은 정성이지만 우리 이웃들에게 따듯한 마음이 전해지길 바란다"며 "앞으로도 지역사회에 도움이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 소감을 전했다.





AD

KSD나눔재단은 2015년부터 매년 부산지역 사회배려계층 대상으로 쌀과 라면, 연탄 등 생필품을 후원하며 따듯한 나눔을 실천해 나가고 있다. 지금까지 2만1500 가구에 총 5억2000만원이 후원됐다.

(왼쪽부터)김복명 부산시각장애인복지연합회장, 이순호 KSD나눔재단 이사장, 정찬용 부산남구장애인협회장. 한국예탁결제원

AD





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>